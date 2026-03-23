Zé Felipe envia flores para filhas após polêmica em showReprodução / Instagram
O gesto foi compartilhado por Virginia Fonseca, mãe das crianças e ex-companheira do cantor. Nos stories, ela mostrou as meninas sorrindo com as flores na mão. As duas apareceram com looks combinando, em tons de rosa e com estampa de unicórnio, enquanto exibiam o presente enviado pelo pai.
Na legenda, Virginia escreveu: "O papai emprestou o avião para a gente e mandou flores."
O envio das flores acontece após a repercussão de um show realizado em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, na madrugada de domingo (22). No palco, Zé Felipe separou rosas e fez dedicatórias que chamaram atenção do público.
Ao segurar uma das flores, declarou: "[Essa é] para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário". Em seguida, mencionou a cantora Ana Castela: "[E para] minha boiadeira também".
Zé Felipe e Virginia Fonseca mantiveram um relacionamento por cerca de quatro anos, encerrado em maio de 2025. Além de Maria Alice e Maria Flor, os dois também são pais de José Leonardo, de 1 ano. Após a separação, o cantor teve um breve relacionamento com Ana Castela, que durou cerca de dois meses.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.