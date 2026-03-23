Zé Felipe envia flores para filhas após polêmica em showReprodução / Instagram

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Rio - Zé Felipe voltou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira (23) após cumprir uma promessa feita durante um show no fim de semana. O artista enviou flores para as filhas, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3, dias depois de protagonizar um momento que gerou comentários na web.
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Zé Felipe envia flores para filhas após polêmica em show - Reprodução / Instagram
Zé Felipe empresta avião para Virginia viajar com as filhas - Reprodução / Instagram

O gesto foi compartilhado por Virginia Fonseca, mãe das crianças e ex-companheira do cantor. Nos stories, ela mostrou as meninas sorrindo com as flores na mão. As duas apareceram com looks combinando, em tons de rosa e com estampa de unicórnio, enquanto exibiam o presente enviado pelo pai.

Na legenda, Virginia escreveu: "O papai emprestou o avião para a gente e mandou flores."

O envio das flores acontece após a repercussão de um show realizado em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, na madrugada de domingo (22). No palco, Zé Felipe separou rosas e fez dedicatórias que chamaram atenção do público.

Ao segurar uma das flores, declarou: "[Essa é] para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário". Em seguida, mencionou a cantora Ana Castela: "[E para] minha boiadeira também".

Zé Felipe e Virginia Fonseca mantiveram um relacionamento por cerca de quatro anos, encerrado em maio de 2025. Além de Maria Alice e Maria Flor, os dois também são pais de José Leonardo, de 1 ano. Após a separação, o cantor teve um breve relacionamento com Ana Castela, que durou cerca de dois meses.