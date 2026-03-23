Li Martins homenageia JP Mantovani - Reprodução do Instagram

Li Martins homenageia JP MantovaniReprodução do Instagram

Publicado 23/03/2026 12:08

Rui - A cantora Li Martins recordou a morte do marido, JP Mantovani, vítima de um acidente de moto, em setembro do ano passado, em uma publicação feita no Instagram Stories, neste domingo (22). A artista de 41 anos falou sobre a saudade que sente do amado e citou a retomada da carreira profissional dela.

"Seis meses sem você… Mas sei que você estaria comemorando agora que finalmente estou começando o que você sempre quis que eu fizesse! Posso ouvir você gritando: ‘Minha diva’. Meu primeiro show, é também para você, meu amor", escreveu.

No dia 21 de abril, Li, conhecida por ter integrado o grupo Rouge, se apresentará no Blue Note São Paulo. No Instagram, ela se manifestou sobre a apresentação, intitulada "Prazer, Lissa".

"Por muito tempo, eu fui silêncio onde hoje existe voz. Guardei histórias, canções que ainda não tinham coragem de nascer. Até que chegou o momento… Do nosso encontro. Entre quem eu fui, quem eu sou, e tudo o que ainda estou aprendendo a ser. Talvez você já tenha caminhado comigo antes. Mas agora… é diferente. Mais perto. Mais verdadeiro. Uma noite única. E eu queria que você estivesse lá", escreveu Li na legenda.