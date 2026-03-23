Mulher de Jorginho, Catherine Harding rebate Chappell Roan sobre polêmica em hotel - Reprodução de vídeo / Instagram

Mulher de Jorginho, Catherine Harding rebate Chappell Roan sobre polêmica em hotelReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/03/2026 07:43 | Atualizado 23/03/2026 08:16

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"Eu sei que a Chappell já se pronunciou, dizendo que não foi o segurança dela e que ela não foi a responsável. Com cem por cento de certeza, esse segurança não era do hotel. Isso eu posso afirmar. Ele trabalha com artistas. Então, não sei se era o segurança pessoal dela, mas ele estava com ela. Isso é o que eu sei. Se ela mandou ele fazer isso? De novo, não sei", iniciou a mulher do jogador do Flamengo.

"Eu gostaria de acreditar que não. Mas ao mesmo tempo, acho que você tem uma responsabilidade quando é uma celebridade, de garantir que as pessoas que trabalham para você e agem em seu nome estejam realmente te representando. Então, ele faria isso sem a autorização dela? Não sei. Obviamente é um grande problema porque ele está representando ela de um jeito que talvez ela não queira. Acho que realmente é importante para ela perceber que isso não está certo".

Em seguida, Catherine deu sua versão sobre o ocorrido. "Ela não percebeu qualquer coisa ou qualquer pessoa porque como meu marido disse, não aconteceu nada. Literalmente estávamos hospedadas no mesmo hotel, estávamos tomando café da manhã e vimos uma garota de cabelos ruivos compridos muito encaracolados passando por nós. E eu disse à minha filha: 'Ah, você acha que é a Chappell Roan?'. Ela olhou e disse: 'Nossa, mãe. Você acha que é ela?'. E então ela disse: 'Vou dar uma olhada lá fora'. E ela estava sentada bem ali, do lado de fora, na área do jardim, onde também podíamos entrar à vontade, a porta estava aberta".

"Voltei para a mesa para me sentar e comer. E minha filha entrou pela porta, ela não estava com celular, ela não tentou tirar foto, ela não se aproximou da cantora. Ela literalmente não fez nada. Ela apenas olhou para a cantora. E ela voltou e chegou a me dizer: 'Mãe, não sei se é ela'. [...] Ela disse que talvez fosse a irmã dela e eu disse que não sabia. Continuamos nosso café da manhã e, a partir disso, apareceu o segurança que, como meu marido disse, tinha um tom muito agressivo", disse ela.



"Mesmo que ela o tenha mandado ou não, no meu caso sinto que isso realmente ultrapassou os limites. Porque ele era um cara bem intimidador. E ele é muito grande. Então, para ele se aproximar de uma mesa apenas com uma mulher e sua filha tomando café da manhã... ele nos repreendeu e disse que ia reclamar e disse que eu deveria ensinar minha filha a ser melhor, que ela tem pouca educação, que devemos respeitar a privacidade das pessoas e não devemos assediar as pessoas. E todas essas outras coisas. E eu tentei explicar a situação para ele, que ela estava com animada em vê-la".



"E também expliquei para ele que meu marido também é muito conhecido e que ela está muito acostumada a estar perto de pessoas famosas. E ela nunca ultrapassou os limites de alguém. [...] Tentei explicar isso e ele ficou repetindo: 'Se for esse o caso, você deveria saber como é. Deveria ensiná-la melhor'. [...] Eu fiquei chocada. E eu disse para ele: 'Se for esse o caso, ela [Chappell] nem sequer quer que as pessoas olhem para ela. Ela pode tomar café da manhã no quarto se quiser, porque esta é uma área pública'".



"Muitas pessoas estão me mandando mensagens perguntando se é verdade. Depois de muitas mensagens e depois da mensagem que a Chappell divulgou, espero que ela não soubesse e espero que ela não tenha mandado o segurança dela fazer isso. Eu realmente acho que ela é uma artista muito talentosa, gostamos muito dela. Viemos para São Paulo só para assistir ao show. Foi o presente de aniversário da minha filha. Que foi um pouco estragado porque não fomos ao show ontem à noite. Mas é assim que as coisas são. De qualquer forma, não vamos mais falar sobre isso. Talvez ela aprendesse a não permitir que as pessoas que trabalham para ela tratem mal as pessoas assim. É isso aí", concluiu Catherine.

Entenda

A polêmica veio à tona neste sábado (21), quando Jorginho falou sobre o episódio ocorrido num hotel em São Paulo, classificando o comportamento da equipe de segurança como "desproporcional". "Vivi uma situação muito triste com minha família agora, mais cedo... Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza de que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional", disse o jogador, na ocasião .