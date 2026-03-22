Jorginho e Chappell Roan
O episódio veio à tona após o atleta relatar no Instagram, uma situação envolvendo sua enteada, de 11 anos, durante um encontro casual com a cantora em um hotel em São Paulo. No texto, publicado em português e inglês para seus mais de 4,9 milhões de seguidores, ele classificou a abordagem da equipe de segurança da artista como “desproporcional”.
“Vivi uma situação muito triste com minha família agora, mais cedo... Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza de que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional”, escreveu.
Na sequência, Jorginho afirmou que sua mulher e a menina foram abordadas por um segurança da cantora, o que teria deixado a criança abalada. “Eu convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite”, completou.
A repercussão foi imediata e extrapolou o Brasil. Veículos internacionais como a Variety, People, TMZ, Newsweek e o tabloide britânico Daily Mirror repercutiram o caso com diferentes abordagens.
“Estrela do futebol, Jorginho Frello diz que sua filha ficou ‘superassustada’ depois que segurança de Chappell Roan falou 'agressivamente' com ela", destacou a Variety.
Já o TMZ enfatizou o tom da crítica: “Chappell Roan acusada por estrela brasileira do futebol... ‘Você fez minha filha chorar’”.
A People também deu destaque ao relato do jogador: “Estrela do futebol alega que Chappell Roan mandou segurança acusar sua filha de 11 anos de assédio, deixando jovem fã em lágrimas”.
