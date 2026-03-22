Fernanda Montenegro interpreta Marta no filme Velhos Bandidos - fotos Divulgação

Fernanda Montenegro interpreta Marta no filme Velhos Bandidosfotos Divulgação

Publicado 22/03/2026 05:00

Rio - Um dos maiores nomes da dramaturgia, Fernanda Montenegro continua encantando o público! A atriz de 96 anos protagoniza a comédia de ação "Velhos Bandidos", que chega aos cinemas nesta quinta-feira (26), ao lado de Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. Prestes a estrear nas telonas, a veterana celebra o momento atual da carreira, com o filme dirigido pelo filho, Claudio Torres.

fotogaleria

"Há uma hora na vida em que a gente não tem mais futuro. Sem morbidez. Tem só o presente. Eu acho que eu só tenho o presente. E, no presente, eu ter a oportunidade de estar junto com essa família de opção e ter o meu filho me comandando. Mas não de filho para mãe. Um diretor e uma atriz", analisa a artista.

Ao refletir sobre a carreira bem sucedida, Fernanda conta que seguiu a vocação. "Se você respeita esse chamado, metade da vida está resolvida... Então, eu sou uma vocacionada e quis o acaso que eu nunca abrisse mão dessa minha profissão. Porque metade da minha vida foi resolvida e a outra metade só ajudou essa outra banda da minha vida".

A veterana, então, relembrou do marido, o ator Fernando Torres (1927-2008). "Porque também fui uma criatura, uma mulher ao lado de um homem durante 60 anos, que era mais vocacionada do que eu. Porque ele era o teatro e eu era o palco. Isso é uma zona muito estranha, você não viver sem o palco". Além de Claudio, o casal teve mais uma filha, Fernanda Torres.

A atriz coleciona diversos trabalhos em novelas, espetáculo e nas telonas, como "Ainda Estou Aqui" (2024), vencedor do Oscar, em 2025, na categoria Melhor Filme Internacional, "Piedade" (2019), "Doce de Mãe" (2012), "Olga" (2004) e "Central do Brasil" (1998), que conquistou o Globo de Ouro na categoria "Melhor Filme Estrangeiro" neste mesmo ano. A atuação de Fernanda no longa de Walter Salles, ainda, lhe rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz, em 1999. Ela, entretanto, não ganhou a estatueta.

"Eu já fiz quase 40 filmes e de cada um ficou uma ligação de caráter altamente fraterna, numa comunhão de propósito, de solidariedade. De cada filme que eu tenha feito, eu tenho saudade, porque para sempre fica aquela ligação", comenta a veterana.

'Velhos Bandidos'

No filme "Velhos Bandidos", Montenegro interpreta Marta, uma aposentada, que, junto com o marido, Rodolfo (Ary Fontoura), planeja um grande assalto à banco. Para o roubo ser bem sucedido, eles precisam da ajuda do casal de jovens, Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta). Os quatro se tornam parceiros de crime, mas entrarão em apuros ao ficarem na mira do investigador Oswaldo Aranha (Lázaro Ramos). O longa, criado para ser assistido nas telonas, promete muitas reviravoltas e risadas.

"Esse filme, particularmente, é uma gentileza do Claudio como diretor de cinema. É um presente delicioso. Nós comediantes temos a oportunidade de fazer comédia. Ainda mais com essa nossa experiência cênica de teatro", celebra Fernanda, que complementa: "A comédia é de uma comunhão fulminante, rápida, em um encontro, em uma outra área. Eu acho que é muito mais plena de carinho entre o ator e o espectador".

A artista conta que ser comediante "vem da alma". "Fazer comédia é muito difícil. Ou você já é um comediante na alma, ou você não dá conta. Você começa a representar o humor. O humor nasce como fazer xixi. O filme tem a união de comediantes de todas as idades", afirma ela.

Além de trabalhar com o primogênito no gênero que é apaixonada, a veterana aceitou o convite para o filme devido o elenco. "Gosto de comédia. Fiz muita comédia na minha vida. E tem o conjunto também de companheiros de cena. Na idade em que estamos nós dois [Ary], nós temos jogo cênico com o elenco tão mais jovem", conta ela.

A atriz, ainda, destaca o carinho por Lázaro, que a chama de "mamãe". "Vai a gente tentar explicar o mistério que é a vida. Nós nos encontramos, pertencemos a uma mesma célula... Todas as nossas cenas no filme são de extrema comunhão e alegria. Nem digo alegria, eu digo aleluia. É uma outra dimensão da palavra".

O elenco também conta com os veteranos Nathalia Timberg, Reginaldo Faria, Vera Fischer Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado e Laila Garin. "Todos eles são referências do melhor que se possa criar em matéria de interpretação no nosso país através de praticamente cem anos. Aos meus amigos, é um prazer estarmos tempos juntos nessa tela e apresentar esse filme", elogia Fernanda.

A intérprete de Marta ressalta, por fim, o alto astral durante as filmagens e nos bastidores. "Tudo foi uma festa. Foi um prazer fazer o filme. Era divertido. Dava pena quando acabava o dia e a gente já tinha cumprido, nem ia ficar depois da data de terminar o filme". Após pensar por um momento, Fernanda não descarta a possibilidade do filme ganhar uma sequência. "É possível, sim".



