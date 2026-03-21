Drica Moraes recusa foto com fã e atriz se explica - Reprodução / Instagram

Drica Moraes recusa foto com fã e atriz se explicaReprodução / Instagram

Publicado 21/03/2026 14:53

Rio - Um vídeo da atriz Drica Moraes recusando um pedido de foto de um fã passou a circular nas redes sociais e ganhou grande repercussão nos últimos dias. O episódio ocorreu na saída de um evento realizado na última quarta-feira (18), no Rio de Janeiro.



Na gravação, a artista, de 56 anos, aparece descalça, com os sapatos nas mãos, enquanto procura por um carro de aplicativo. Ao ser abordada por um homem que pede uma foto, ela responde de forma direta: “Não. Estou de Uber, vai que eu perco esse Uber. Beijo. Tchau, tchau. O elevador estava quebrado”.



O próprio fã publicou o vídeo e contextualizou a situação: “Drica Moraes disse não na minha cara, mas explicou o motivo que não poderia tirar foto”. O conteúdo rapidamente viralizou e gerou comentários diversos sobre a atitude da atriz.



Diante da repercussão, Drica decidiu se manifestar na publicação. Em resposta, ela pediu desculpas e explicou o contexto do momento: “Me desculpe! Eu estava com o pé machucado da sandália nova, desci as escada a pé, tive que tirar a sandália e minha amiga já estava dentro do Uber! Obrigada pelo carinho!”.



A atriz também detalhou a situação envolvendo quem a acompanhava: “Minha amiga tinha chamado o Uber, o marido dela de joelho quebrado. Eu cheia de bolha no pé… altinha”.



Em tom bem-humorado, Drica ainda comentou sobre o estado em que se encontrava ao deixar o evento: “Levemente bebinha. Vocês iriam numa festa dessas pra tomar suco?”.