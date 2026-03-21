Juca de Oliveira na novela 'O Clone' - Reprodução / TV Globo

Juca de Oliveira na novela 'O Clone'Reprodução / TV Globo

Publicado 21/03/2026 09:54 | Atualizado 21/03/2026 13:56

O autor e diretor Gerald Thomas relembrou um encontro marcante ao lado do ator. “R.I.P. Juca querido. Uma grande e deliciosa memória que levo é o carismático almoço na casa de Tônia Carrero, nos meados da década de 1980, quando eu a dirigi.”

A apresentadora Adriane Galisteu reagiu com emoção e fez um longo relato sobre a importância do artista em sua trajetória. "Juca parte levando com ele mais do que uma história brilhante! A minha história começa com Bibi, passa por Paulo Autran, encontra Jô... e inevitavelmente chega nele. Juca era esse elo raro entre gigantes, o último dos moicanos de uma geração que ensinou elegância, inteligência e paixão pela cena", declarou.

"Quando penso nesse quarteto tão extraordinário, penso em privilégio: o privilégio de ter aprendido olhando, ouvindo, convivendo. Cada um à sua maneira deixou marca, mas hoje dói perceber que se fecha um ciclo. Fica a obra, fica a voz, fica a inteligência fina, o humor e a presença de quem nunca passou despercebido. Hoje o palco brasileiro silencia diferente. Mas a resenha no céu segue brilhando! Obrigada por tanto", completou.

Durante o programa "É de Casa", da TV Globo, a jornalista Maria Beltrão interrompeu a atração para comunicar a morte e definiu o artista como um “patrimônio do país”. “Ícone da arte brasileira, foi um grande diretor, ator de teatro e artista completo. Nossos mais sinceros sentimentos à família”, afirmou.

Outras manifestações também ganharam espaço nas redes. O ex-BBB Victor Teixeira escreveu “descanse em paz”, acompanhado de um emoji de choro. Já o apresentador Geraldo Rabello destacou: “Um grande e inesquecível artista! O Brasil se despede de Juca de Oliveira, uma perda marcante para o teatro e a teledramaturgia nacional”.

A atriz Elizabeth Savala classificou a morte como “uma grande, imensa perda”. “Um dos nossos maiores atores! Lembro de vê-lo em ‘Corpo a Corpo’, ainda estudante de teatro. Ele literalmente voava em cena, deslumbrante”, disse.

A atriz Alexia Dechamps publicou emojis de choro e coração partido, seguidos de um “RIP”. Já Martha Nowill optou por um coração vermelho como homenagem.

O veterano Ary Fontoura escreveu: "Juca de Oliveira se foi… e levou com ele um pedaço do nosso palco, da nossa história, do nosso coração. Obrigado por tudo. Que a eternidade te receba com aplausos…".

Stênio Garcia publicou: "Hoje, o Brasil perde o maior ato , dramaturgo, diretor e produtor cultural que tivemos no nosso país. Muito, mas muito além das geniais atuações, Juca era um gênio, pois tinha uma mente fértil e brilhante para escrever peças com temas sérios, mas de forma leve e de fácil compreensão do público. Juca, não foi só um ator ou grande homem da cultura brasileira, mas sim um pensador e um filósofo que no nosso grupo de estudos e debates, nos dava aulas diária", disse o artista, que continuou:

"Nosso grupo era eu, Juca, Cleyde Yaconis, Flavio Rangel, Guarnieri entre outros com mentes brilhantes que nos tempos de hoje, não existe mais. Vejo um mundo fútil e superficial a minha frente. Vejo guerras, briga de egos e um mundo inconsequente onde a maioria não tem consistência e não sabe nem o que veio fazer nesse planeta. Vejo muita futilidade, imundice e ignorância, pois as pessoas são puro ego e não pesquisam mais nada para evolução pessoal e, assim , ter a hombridade de terem uma jornada digna e pautada em propósitos como caráter, lealdade e posicionamento humano".

"Uma parte de mim vai com o Juca, pois do nosso grupo só restou eu. Quero deixar meu amor e carinho para a Zu, filha , netos e todos que o amavam como eu . Meus mais profundos sentimentos e já sinto uma enorme saudade!!! Ainda não conheci um outro Juca de Oliveira!! Siga na sua linda e brilhante luz !!!!! Por mais Jucas nesse mundo que precisa de mentes brilhantes", afirmou.

O ator Murilo Rosa relembrou: "Tive a honra e o previlégio de trabalhar com Juca de Oliveira em Araguaia, ele era meu avô, avô de Solano Rangel. Foi um grande convívio, uma pessoa extremamente do bem, parceiro, amigo e bem humorado. Um dos pilares da nossa dramaturgia. Quando falamos em Bibi Ferreira, Paulo Autran, Marilha Pera, Laura Cardoso…Juca de Oliveira entra nesse time. Um time raríssimo", finalizou.

"Fez de tudo na nossa profissão, me confidenciou coisas interessantíssimas na época. Um grande aprendizado naquele trabalho foi, principalmente, estar ao lado dele e de Laura Cardoso. O tempo não para, infelizmente, muitas despedidas sempre. Deixo meu afeto e carinho a toda sua família. Obrigado, Juca, por todo o carinho comigo e tudo que você fez pela cultura brasileira, um legado único. Bom descanso!".

A apresentadora Ana Maria Braga publicou: "É com tristeza que nos despedimos de Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia. Seu talento e seus personagens inesquecíveis ficam como legado na TV e no teatro. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que admiravam seu trabalho".

O ator Eri Johnson escreveu: "Um verdadeiro homem do teatro, um artista incrível, ser humano maravilhoso. Pude aprender muito com ele, que Deus o receba com muito amor. Descanse em paz, Juca".

Marcelo Médici destacou: "Desde que comecei na profissão, o nome de Juca de Oliveira esteve nos imensos cartazes dos melhores teatros de São Paulo, muitas vezes em mais de um teatro ao mesmo tempo, como ator em um e autor no outro, e obviamente sei que isso acontecia muito antes de eu nascer. E foi assim até os dias de hoje. Sempre olhei com muita admiração para a mais pura definição de um homem de teatro. o respeito dele ao público foi correspondido em sua trajetória de plateias sempre cheias. Foi um grande realizador e acredito que tenha se sentido realizado. Bravo".

Marcelo Serrado afirmou: "Todo meu amor a família e admiradores desse grande artista e amigo Juca de Oliveira! Fez história na TV, teatro e cinema. Tive a honra de contracenar com ele e fomos homenageados juntos nos Estados Unidos, na 15ª edição do Brazilian Press Awards com um prêmio pela carreira! Juca merece todas as homenagens, é e foi uma referência para toda uma geração ! Obrigado por tudo!!".

O ator José de Abreu relembrou: "Ciau, meu amigo Juca. Os últimos capítulos de Avenida Brasil foram iluminados pela sua presença. Foi o seu Santiago quem matou meu Nilo. Da maneira mais insólita que se podia imaginar: diluindo dezenas de comprimidos de LSD numa garrafa de uísque levada ao Rei do Lixão (um presente do autor João Emanuel. Juca dizia que só eu saberia fazê-lo com propriedade. Conhecia meu passado psicodélico.). Nilo morreu numa 'bad trip'".

"Ter o Juca ao lado nos últimos meses de gravação foi um alento. Piadista, gozador, extremamente culto e um dos maiores atores que conheci, dominava o fazer do teatro. Escreveu dezenas de peças, a maioria com grande sucesso, como Meno Male e Caixa Dois. Vai em paz, Juca", completou.

A atriz Bárbara Paz publicou: "Dia amanheceu triste. Juca, meu amigo, meu parceiro de cena, de coxia. Grande contador de histórias em grandes coxias. Um homem brilhante, lindo! De um sorriso que preenchia tudo. Um ator gigante! Um escritor de teatro!! Me ensinou tanto! A amar o teatro e a confiar no sagrado. Te amo infinito. Aplausos no céu! todos em pé! Um grande artista está chegando. Um caipira de Itapira com muitas gargalhadas".

A apresentadora Astrid Fontenelle resumiu: "Um dos nossos gênios!". Já o ator Matheus Nachtergaele escreveu: "Voa, Juca! Voa, eterno desde sempre... Adeus, Pássaro Formoso".

