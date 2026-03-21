Juca de Oliveira - Frederico Rozário / TV Globo

Juca de Oliveira Frederico Rozário / TV Globo

Publicado 21/03/2026 08:47

Rio - O ator e dramaturgo Juca de Oliveira morreu aos 91 anos, na madrugada deste sábado (21), em São Paulo. O artista estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, com quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

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A informação foi confirmada pela equipe de Juca ao DIA. Em nota, a equipe destacou que o estado de saúde era delicado nos últimos dias. “Com pesar, comunicamos o falecimento do ator, autor e diretor Juca de Oliveira, ocorrido neste madrugada de 21 de março de 2026, aos 91 anos”, diz o comunicado.



O texto também ressaltou a relevância de sua trajetória: “Reconhecido como um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida e admirada no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se como intérprete, mas também como autor e diretor de obras relevantes, marcadas por olhar crítico, sensibilidade social e forte presença de público.”



A equipe acrescentou: “Sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira. A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade.”



Juca havia completado 91 anos no último dia 16 de março, data que passou hospitalizado. A informação foi confirmada pela equipe de Juca ao. Em nota, a equipe destacou que o estado de saúde era delicado nos últimos dias. “Com pesar, comunicamos o falecimento do ator, autor e diretor Juca de Oliveira, ocorrido neste madrugada de 21 de março de 2026, aos 91 anos”, diz o comunicado.O texto também ressaltou a relevância de sua trajetória: “Reconhecido como um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida e admirada no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se como intérprete, mas também como autor e diretor de obras relevantes, marcadas por olhar crítico, sensibilidade social e forte presença de público.”A equipe acrescentou: “Sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira. A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade.”Juca havia completado 91 anos no último dia 16 de março, data que passou hospitalizado.

O velório acontece neste sábado (21), no Funeral Home, na Bela Vista, região central de São Paulo, entre 15h e 21h.



Trajetória entre palcos, novelas e cinema



Nascido em São Roque, no interior paulista, como José Juca de Oliveira Santos, o artista iniciou a carreira nos anos 1950 e se consolidou na década seguinte. Formado pela Escola de Arte Dramática, integrou grupos fundamentais da história cultural brasileira, como o Teatro Brasileiro de Comédia e o Teatro de Arena.



Nos palcos, atuou em montagens marcantes, como "A Semente", de Gianfrancesco Guarnieri, "A Mandrágora", de Nicolau Maquiavel, além de clássicos como "Ricardo III", de William Shakespeare, e "Dois Perdidos numa Noite Suja", de Plínio Marcos.



A partir dos anos 1980, ganhou destaque também como dramaturgo, com textos de sucesso como "Baixa Sociedade", "Motel Paradiso" e "Qualquer Gato Vira-Lata Tem uma Vida Sexual Mais Saudável que a Nossa". Nessas produções, acumulou as funções de autor e ator, marca constante de sua carreira.



Na televisão, construiu uma trajetória extensa, com passagens por emissoras como Globo, SBT, Record, Band, além das extintas Tupi e Manchete. Entre os papéis mais lembrados estão João Gibão, em "Saramandaia", o protagonista de "As Pupilas do Senhor Reitor" e o cientista Dr. Albieri, de "O Clone", escrita por Glória Perez.



No cinema, estreou em "O Caso dos Irmãos Naves" (1967) e participou de títulos como "Bufo & Spallanzani" (2002) e "De onde eu te vejo" (2016). Ao longo da carreira, somou mais de 30 novelas, dezenas de filmes e cerca de 60 peças teatrais.



Durante a ditadura militar, o artista também enfrentou perseguição política. Ligado ao Partido Comunista Brasileiro e ativo no Teatro de Arena, foi forçado ao exílio na Bolívia.



Últimos trabalhos e vida pessoal



Seu último trabalho na televisão foi na novela "O Outro Lado do Paraíso" (2018). Nos anos recentes, manteve o foco no teatro e em projetos pessoais, além de cuidar de sua fazenda.



Discreto fora dos palcos, era casado há mais de 50 anos com a musicista Maria Luisa de Faro Santos e deixa uma filha, a produtora teatral Isabella Faro de Oliveira.