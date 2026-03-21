Disparada do preço do petróleo pressiona o custo do dieselAgência Brasil
Municípios do Rio Grande do Sul já restringem serviços pela falta de diesel, diz federação
Levantamento aponta que quase 30% das cidades enfrentam impacto, com priorização da saúde e risco de afetar transporte escolar
Municípios do Rio Grande do Sul já restringem serviços pela falta de diesel, diz federação
Levantamento aponta que quase 30% das cidades enfrentam impacto, com priorização da saúde e risco de afetar transporte escolar
Lula critica potências globais e cobra ação da ONU em discurso no Fórum Celac-África
Presidente demonstra indignação, bate na mesa ao falar de guerras e defende maior protagonismo de países latino-americanos e africanos
Flávio celebra aniversário de Bolsonaro com postagem nas redes sociais: 'Tempo difícil'
Senador publicou vídeo em homenagem aos 71 anos do ex-presidente
Bolsonaro apresenta evolução clínica favorável e iniciou tratamento odontológico, diz hospital
Ex-presidente segue na UTI do DF Star em tratamento contra pneumonia, sem previsão de alta, segundo boletim médico
PM é flagrado chutando rosto de mulher que surtou em prédio de SP
Caso ocorreu após vizinhos acionarem a polícia; vítima foi socorrida com ferimentos e corporação diz apurar possível excesso
Simone Tebet anuncia filiação ao PSB para disputar eleição neste ano
Ministra deixa o MDB após quase 30 anos para concorrer ao Senado por São Paulo e integrar aliança com Haddad
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.