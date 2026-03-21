Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateralReprodução / Redes sociais
Bolsonaro apresenta evolução clínica favorável e iniciou tratamento odontológico, diz hospital
Ex-presidente segue na UTI do DF Star em tratamento contra pneumonia, sem previsão de alta, segundo boletim médico
Homem que invadiu trabalho da ex e a espancou com socos em elevador é preso novamente
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Em primeiro discurso no Nordeste, Flávio faz novo aceno às mulheres e critica segurança pública do PT
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Washington Travassos de Azevedo teria acessado dados fiscais de 1.819 contribuintes, incluindo parentes de diversas autoridades
Municípios do Rio Grande do Sul já restringem serviços pela falta de diesel, diz federação
Levantamento aponta que quase 30% das cidades enfrentam impacto, com priorização da saúde e risco de afetar transporte escolar
Lula critica potências globais e cobra ação da ONU em discurso no Fórum Celac-África
Presidente demonstra indignação, bate na mesa ao falar de guerras e defende maior protagonismo de países latino-americanos e africanos
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