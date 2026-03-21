Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral - Reprodução / Redes sociais

Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateralReprodução / Redes sociais

Publicado 21/03/2026 14:13

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou "evolução clínica favorável" nas últimas 24 horas, segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star neste sábado, 21.

Segundo o informe, Bolsonaro continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital para o tratamento de uma pneumonia. O ex-presidente iniciou tratamento odontológico por causa de dores na região direita da mandíbula.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresenta evolução clínica favorável, sem intercorrências. Iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar", afirmou o hospital no boletim divulgado há pouco.

Bolsonaro tem recebido antibioticoterapia endovenosa, ou seja, antibióticos aplicados diretamente na veia. Além disso, o ex-presidente "segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora".

O ex-presidente foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração, quando há a entrada de conteúdo das vias digestivas, como alimentos ou secreções, nas vias respiratórias, o que pode causar infecção nos pulmões.

Na última sexta-feira, após deixar o hospital, o médico cardiologista Brasil Caiado afirmou que essa foi a "maior que Bolsonaro já teve". O ex-presidente chegou à UTI com água nos pulmões, pela aspiração de líquido do estômago, em decorrência dos soluços frequentes que ele apresenta.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022.