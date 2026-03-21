Flávio fala em 'saudade' da convivência com Bolsonaro - Reprodução / Redes sociais

Flávio fala em 'saudade' da convivência com BolsonaroReprodução / Redes sociais

Publicado 21/03/2026 14:55

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo, neste sábado (21), em homenagem ao aniversário de 71 anos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.



"Sempre bate uma saudade enorme do tempo em que a gente estava junto no dia a dia, conversando, rindo e falando de tudo um pouco. Hoje, essas conversas estão mais limitadas, mas eu tenho fé de que esse tempo difícil vai passar" escreveu o senador.



"Que Deus continue te abençoando, te dando força, saúde e sabedoria, pai. Pode ter certeza de uma coisa: eu estarei sempre ao seu lado, com amor, orgulho e a convicção de quem acredita nos mesmos valores e no mesmo sonho que você sempre defendeu. Feliz Aniversário, pai!"







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Flavio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)



Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, no hospital DF Star, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração, quando há a entrada de conteúdo das vias digestivas, como alimentos ou secreções, nas vias respiratórias, o que pode causar infecção nos pulmões.

Neste sábado, o boletim médico apontou uma "evolução clínica favorável" nas últimas 24 horas. O ex-presidente também iniciou um tratamento odontológico por causa de dores na região direita da mandíbula.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022.