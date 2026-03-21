Tebet será candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Tebet será candidata ao Senado pelo Estado de São PauloMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 21/03/2026 12:00

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou sua filiação ao PSB neste sábado, 21. Tebet será candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo.



Tebet era filiada ao MDB desde 1997. A mudança de partido foi necessária justamente para que ela pudesse ser candidata na chapa do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo do estado. O MDB paulista é aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Em publicação no Instagram, Tebet agradeceu ao MDB. Disse que o partido "serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio", referindo-se ao período de bipartidarismo na ditadura.







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"Parto, mas não sem antes abraçar, carinhosamente, os companheiros que ficam. O MDB, casa que me abrigou e me permitiu servir ao Brasil por quase 30 anos, também serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio. Foram esses brasileiros que fizeram, para todos nós, um novo amanhecer", declarou.



"Brasileiros como os que refundaram o PSB, partido que agora me abraça, me acolhe e me convida a construir, juntos, o país dos nossos melhores sonhos. É a essa tarefa, nesta nova casa, que continuarei a dedicar as minhas melhores energias", completou.



Simone Tebet também terá de mudar seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul, Estado onde nasceu e onde fez carreira política, para São Paulo. "Parto, mas não sem antes abraçar, carinhosamente, os companheiros que ficam. O MDB, casa que me abrigou e me permitiu servir ao Brasil por quase 30 anos, também serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio. Foram esses brasileiros que fizeram, para todos nós, um novo amanhecer", declarou."Brasileiros como os que refundaram o PSB, partido que agora me abraça, me acolhe e me convida a construir, juntos, o país dos nossos melhores sonhos. É a essa tarefa, nesta nova casa, que continuarei a dedicar as minhas melhores energias", completou.Simone Tebet também terá de mudar seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul, Estado onde nasceu e onde fez carreira política, para São Paulo.