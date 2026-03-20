Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido - Reprodução / Instagram

Thati Lopes posa para ensaio gestante com o maridoReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 19:45

Rio - À espera da primeira filha, Thati Lopes e George Sauma compartilharam nas redes sociais um ensaio gestante em clima intimista. O casal, que está junto desde 2023, publicou registros feitos em casa e celebrou a reta final da gravidez.