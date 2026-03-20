Thati Lopes posa para ensaio gestante com o maridoReprodução / Instagram

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Rio - À espera da primeira filha, Thati Lopes e George Sauma compartilharam nas redes sociais um ensaio gestante em clima intimista. O casal, que está junto desde 2023, publicou registros feitos em casa e celebrou a reta final da gravidez.
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Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido - Reprodução / Instagram
Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido - Reprodução / Instagram
Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido - Reprodução / Instagram
Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido - Reprodução / Instagram
Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido - Reprodução / Instagram

Nas imagens, os dois aparecem em momentos de afeto, com destaque para a barriga da atriz, que aguarda a chegada de Elisa. “Mais um clássico! Ensaio gestante! Últimos momentos de Elisa nessa barriga!”, escreveu Thati na legenda.

A publicação reuniu uma série de reações de amigos e famosos nos comentários. Marcos Veras resumiu: “Lindos”. Já Lua Blanco comentou: “Perfeitos”. Débora Lamm declarou: “Amo vocês”, enquanto Luisa Arraes escreveu: “Coisa mais linda!!!!! Façam muitos!!!”.