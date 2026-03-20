Thati Lopes posa para ensaio gestante com o maridoReprodução / Instagram
Nas imagens, os dois aparecem em momentos de afeto, com destaque para a barriga da atriz, que aguarda a chegada de Elisa. “Mais um clássico! Ensaio gestante! Últimos momentos de Elisa nessa barriga!”, escreveu Thati na legenda.
A publicação reuniu uma série de reações de amigos e famosos nos comentários. Marcos Veras resumiu: “Lindos”. Já Lua Blanco comentou: “Perfeitos”. Débora Lamm declarou: “Amo vocês”, enquanto Luisa Arraes escreveu: “Coisa mais linda!!!!! Façam muitos!!!”.
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