Flora Gil homenageia Preta Gil após 8 meses da morte - Reprodução / Instagram

Flora Gil homenageia Preta Gil após 8 meses da morteReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 14:47

Rio - A saudade de Preta Gil voltou a ganhar espaço nas redes sociais nesta sexta-feira (20). A data marca oito meses da morte da artista, e a madrasta Flora Gil publicou uma homenagem para a enteada.

Ao compartilhar uma foto antiga ao lado de Preta ainda na adolescência, Flora escreveu: "8 meses." A publicação recebeu diversas manifestações de carinho, entre elas a de Gilberto Gil, pai da cantora, que comentou com corações.

Preta Gil morreu aos 50 anos, em 20 de julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento contra um câncer no intestino. O diagnóstico veio a público em janeiro de 2023, após a artista ser internada com fortes dores abdominais. Na ocasião, ela afirmou em vídeo: “Estou pronta para lutar.”

Durante o tratamento, a cantora enfrentou complicações durante os anos de tratamento. A despedida de Preta reuniu fãs, amigos e familiares no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o velório aberto ao público. A cerimônia seguiu um roteiro pensado pela própria cantora, com músicas escolhidas por ela. Após o cortejo, a cremação ocorreu em caráter reservado.

