Flora Gil homenageia Preta Gil após 8 meses da morteReprodução / Instagram
Flora Gil homenageia Preta Gil após 8 meses da morte
Cantora morreu no dia 20 de julho de 2025, em Nova York (EUA), em decorrência de um câncer de intestino
Chico Díaz surpreende ao mostrar o filho e web enaltece: 'Lindo de morrer'
Antonio Díaz completou 31 anos e ganhou homenagem do pai
Thati Lopes posa para ensaio gestante com o marido: 'Últimos momentos'
Casal de atores espera primeira filha, Elisa
Famosos marcam presença no primeiro dia de Lollapalooza 2026
Cantora pop Sabrina Carpenter é a atração principal desta sexta-feira (20)
Arrascaeta se emociona ao realizar sonho com filho: 'Nunca vou esquecer'
Jogador se declarou para Milano ao entrar com ele no Maracanã
Hulk relata susto com filha por reação alérgica grave e agradece ao SUS
Zaya de 3 anos teve um choque anafilático após ingerir amendoim
Mãe de Lucas Lucco raspa cabeça depois de ser diagnosticada com alopecia
'Jamais imaginei que passaria por isso', desabafou Karina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.