Rafa JustusEduardo Martins / Brazil News

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Rio - O Lollapalooza Brasil 2026 começou nesta sexta-feira (20), no Autódromo de Interlagos, e já está recheado de famosos na plateia dos festival em São Paulo.
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Astrid Fontenelle com o filho Gabriel - Eduardo Martins / Brazil News
Gabi Melim - Eduardo Martins / Brazil News
Ex BBB Pitel - Eduardo Martins / Brazil News
André Lamoglia - Eduardo Martins / Brazil News
Lucas Jagger - Brazil News
Glória Groove - Brazil News
Rafa Justus - Eduardo Martins / Brazil News
Álvaro - Eduardo Martins / Brazil News

A principal atração do primeiro dia é Sabrina Carpenter, que sobe ao palco embalada por sucessos recentes como “Espresso” e “Please, Please, Please”. A artista lidera um line-up diverso, que também inclui nomes como Doechii, Deftones e Negra Li.

Desde o início da tarde, o público ocupou os diferentes espaços do festival, com circulação intensa entre palcos, áreas de convivência e setores VIP. Entre os presentes, influenciadores e personalidades da internet apostaram em produções que variaram do básico confortável a looks mais elaborados.

Na plateia e nos espaços exclusivos, nomes como Rafa Justus, Kenya Sade e Bontalvão marcaram presença na abertura do evento.

A programação segue ao longo do fim de semana. No sábado (21), o destaque fica por conta de Chappell Roan, que divide atenções com Lewis Capaldi e Skrillex. Já no domingo (22), o encerramento reúne Tyler, The Creator, Lorde e Katseye, fechando três dias de shows que devem atrair milhares de pessoas à capital paulista.