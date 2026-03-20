Rafa Justus - Eduardo Martins / Brazil News

Rafa JustusEduardo Martins / Brazil News

Publicado 20/03/2026 19:03 | Atualizado 20/03/2026 19:07

Rio - O Lollapalooza Brasil 2026 começou nesta sexta-feira (20), no Autódromo de Interlagos, e já está recheado de famosos na plateia dos festival em São Paulo.

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A principal atração do primeiro dia é Sabrina Carpenter, que sobe ao palco embalada por sucessos recentes como “Espresso” e “Please, Please, Please”. A artista lidera um line-up diverso, que também inclui nomes como Doechii, Deftones e Negra Li.Desde o início da tarde, o público ocupou os diferentes espaços do festival, com circulação intensa entre palcos, áreas de convivência e setores VIP. Entre os presentes, influenciadores e personalidades da internet apostaram em produções que variaram do básico confortável a looks mais elaborados.Na plateia e nos espaços exclusivos, nomes como Rafa Justus, Kenya Sade e Bontalvão marcaram presença na abertura do evento.A programação segue ao longo do fim de semana. No sábado (21), o destaque fica por conta de Chappell Roan, que divide atenções com Lewis Capaldi e Skrillex. Já no domingo (22), o encerramento reúne Tyler, The Creator, Lorde e Katseye, fechando três dias de shows que devem atrair milhares de pessoas à capital paulista.