Arrascaeta se emociona ao entrar no Maracanã com o filhoReprodução / Instagram
A cena aconteceu na quinta-feira (19), antes da vitória por 3 a 0 sobre o Clube do Remo, e ganhou destaque na madrugada desta sexta-feira (20), quando o atleta publicou o relato emocionado.
“Filho, hoje vivemos algo que nunca vou esquecer: te ver entrar comigo no Maracanã foi um sonho realizado”, escreveu Arrascaeta. Na sequência, ele completou: “Obrigado por me proporcionar esse momento tão especial. Te amo para sempre”.
Arrascaeta, de 31 anos, vive a nova fase ao lado da mulher, Camila Bastiani. Os dois mantêm um relacionamento que começou em 2013, passou por uma breve separação e se consolidou anos depois com o casamento em Punta del Este, no Uruguai, terra natal do casal.
A chegada de Milano foi anunciada no fim de junho do ano passado e o nome do bebê veio a público em novembro, durante uma homenagem do clube ao jogador, na ocasião da renovação de contrato até 2028.
Dentro de campo, o uruguaio segue como peça-chave no elenco rubro-negro. Fora dele, momentos como esse mostram um Arrascaeta que celebra conquistas que vão além do futebol.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.