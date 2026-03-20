Arrascaeta se emociona ao entrar no Maracanã com o filho - Reprodução / Instagram

Arrascaeta se emociona ao entrar no Maracanã com o filhoReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 17:34

Rio - Giorgian De Arrascaeta viveu um momento marcante dentro e fora de campo nesta semana. Ídolo do Flamengo, o jogador compartilhou nas redes sociais a emoção de entrar no gramado do Maracanã ao lado do filho Milano, de apenas dois meses.

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A cena aconteceu na quinta-feira (19), antes da vitória por 3 a 0 sobre o Clube do Remo, e ganhou destaque na madrugada desta sexta-feira (20), quando o atleta publicou o relato emocionado.“Filho, hoje vivemos algo que nunca vou esquecer: te ver entrar comigo no Maracanã foi um sonho realizado”, escreveu Arrascaeta. Na sequência, ele completou: “Obrigado por me proporcionar esse momento tão especial. Te amo para sempre”.Arrascaeta, de 31 anos, vive a nova fase ao lado da mulher, Camila Bastiani. Os dois mantêm um relacionamento que começou em 2013, passou por uma breve separação e se consolidou anos depois com o casamento em Punta del Este, no Uruguai, terra natal do casal.A chegada de Milano foi anunciada no fim de junho do ano passado e o nome do bebê veio a público em novembro, durante uma homenagem do clube ao jogador, na ocasião da renovação de contrato até 2028.Dentro de campo, o uruguaio segue como peça-chave no elenco rubro-negro. Fora dele, momentos como esse mostram um Arrascaeta que celebra conquistas que vão além do futebol.