Chico Díaz celebra os 31 anos do filho com fotos raras e fãs vão à loucura - Reprodução / Instagram

Chico Díaz celebra os 31 anos do filho com fotos raras e fãs vão à loucuraReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 21:03 | Atualizado 20/03/2026 21:05

Rio - O ator Chico Díaz movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (20) ao celebrar o aniversário de 31 anos do filho mais velho, Antonio Díaz. Discreto quando o assunto é vida pessoal, o artista surpreendeu ao publicar registros raros do primogênito.