Chico Díaz celebra os 31 anos do filho com fotos raras e fãs vão à loucuraReprodução / Instagram
Na legenda, Chico fez uma homenagem: “Parabéns, filho querido!!! Hoje é dia dele! Alegria!!!”. A publicação rapidamente atraiu a atenção dos seguidores, que encheram os comentários com elogios ao aniversariante.
“Benzadeus! Que menino bonito!”, escreveu um internauta. “Olhão como o do pai! Parabéns! Feliz cumpleaños!”, comentou outro. “Que lindo... a cara de papis...”, reagiu um terceiro.
Antonio é fruto do antigo relacionamento do ator com Cecília Santana. Além dele, Chico Díaz também é pai de Irene, de 20 anos, nascida da relação com Silvia Buarque, com quem foi casado por 18 anos. O casamento chegou ao fim em 2021.
Mesmo após a separação, Silvia mantém uma relação próxima com Antonio e também deixou uma mensagem pública de carinho. “Amanhã, dia 20, esse menino que sinto como se fosse um pouquinho meu filho também, apesar de ter uma super mãe, completa 31 anos. O conheci com oito. Generoso, inteligente, amoroso, lindo de morrer. Tom, você é uma luz nas nossas vidas. Que alegria ter você por perto. O irmão adorado da Irene. Amo você”, escreveu.
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