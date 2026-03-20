Hulk relata susto com filha por reação alérgica - Reprodução / Instagram

Hulk relata susto com filha por reação alérgicaReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 15:59

Rio - O atacante Hulk Paraíba, do Atlético Mineiro, relatou nas redes sociais o susto que viveu com a filha mais nova, Zaya, de 3 anos, após a menina sofrer uma reação alérgica grave. A criança precisou de atendimento emergencial depois de ingerir um biscoito que continha amendoim.

Segundo o jogador, o quadro foi de choque anafilático, considerado uma das formas mais severas de reação alérgica. “Vocês estão me perguntando o que a Zaya teve, todo mundo preocupado. Primeiro, agradecer a preocupação de todos e as orações. Mas, graças a Deus, a Zaya está bem, está aqui dormindo. Ela teve um choque anafilático hoje, devido a um alimento”, explicou.

Hulk contou que a família precisou agir com rapidez para socorrer a filha. “Tivemos que sair correndo para o hospital, pra aplicar adrenalina nela e agora tá tudo bem. Zaya teve um quadro de anafilaxia, que pode evoluir de forma grave. Foi nesse momento que eu vi o quanto existem pessoas extraordinárias cuidando da vida de outras”, afirmou.

Após o susto, o atleta fez questão de agradecer publicamente o atendimento recebido na rede pública. “Quero deixar aqui meu agradecimento profundo a toda equipe do Hospital Público Risoleta Neves, em Belo Horizonte”, escreveu.

Ele também destacou o acolhimento durante o atendimento. “Desde a recepção até cada profissional de saúde que atendeu minha filha, fomos acolhidos com atenção, rapidez e, acima de tudo, humanidade. Vocês foram essenciais naquele momento”, disse.

O jogador ainda mencionou o suporte prestado por outras equipes de saúde. “Meu muito obrigado também ao Samu, pela agilidade e suporte, e à equipe do Mater Dei, que deu continuidade ao atendimento com excelência”, declarou.

Por fim, Hulk citou a médica responsável pelo acompanhamento da filha. “Além da pediatra dela, a Bárbara Nogueira. Hoje, minha filha está bem, em casa… E isso não é só medicina, é cuidado, é dedicação, é propósito. E, acima de tudo, minha gratidão a Deus, que esteve presente em cada detalhe, guiando cada decisão e colocando as pessoas certas no nosso caminho. Meu respeito e admiração a todos vocês. Vocês fazem a diferença na vida das famílias”, concluiu.