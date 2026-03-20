Mãe de Lucas Lucco, Karina Lucco raspa cabeça após ser diagnosticada com alopecia - Reprodução de vídeo / Instagram

Mãe de Lucas Lucco, Karina Lucco raspa cabeça após ser diagnosticada com alopeciaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 20/03/2026 14:56

Rio - Mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco decidiu raspar a cabeça após ser diagnosticada com alopecia areata. Através das redes sociais, nesta sexta-feira (20), ela desabafou sobre o momento delicado, refletindo sobre a mudança por questões de saúde.

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"Sempre fui de mudar. Corte, cor, estilo… cada fase tinha um jeito de me expressar. Mas dessa vez, a mudança foi diferente. Não foi só estética… foi processo, foi desapego, foi decisão. A vida é uma incerteza.

Eu jamais imaginei que passaria por isso", iniciou Karina, na legenda da publicação.

"Mesmo sendo da área da saúde, eu sabia muito pouco sobre doenças autoimunes… e menos ainda sobre alopecia areata. Mas eu preciso - e eu escolho - estar forte para enfrentar esse momento. Que eu não tenha medo… que eu tenha fé. E no meio de tudo isso, tive ao meu lado quem segura minha mão e caminha comigo. Porque no fim… nunca foi só sobre cabelo. Sempre foi sobre quem eu escolho ser em cada fase", concluiu ela.

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