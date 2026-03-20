Mãe de Lucas Lucco, Karina Lucco raspa cabeça após ser diagnosticada com alopeciaReprodução de vídeo / Instagram
Eu jamais imaginei que passaria por isso", iniciou Karina, na legenda da publicação.
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Mãe de Lucas Lucco, Karina Lucco raspa cabeça após ser diagnosticada com alopeciaReprodução de vídeo / Instagram
Mãe de Lucas Lucco raspa cabeça depois de ser diagnosticada com alopecia
'Jamais imaginei que passaria por isso', desabafou Karina
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