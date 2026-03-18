Com alopecia, mãe de Lucas Lucco corta os cabelos - Reprodução / Instagram

Com alopecia, mãe de Lucas Lucco corta os cabelos Reprodução / Instagram

Publicado 18/03/2026 15:09

Rio - A empresária Karina Lucco, mãe do cantor Lucas Lucco, decidiu marcar uma nova etapa em seu processo de tratamento contra a alopecia areata. Em publicação nas redes sociais, ela revelou que cortou os cabelos após meses lidando com a condição.

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Diagnosticada há cerca de sete meses, Karina contou que percebeu os primeiros sinais durante uma ida ao cabeleireiro, ao notar falhas no couro cabeludo. Desde então, passou a compartilhar com os seguidores relatos sobre a experiência, incluindo os impactos emocionais do diagnóstico.No vídeo publicado, a empresária aparece em um momento de transformação e divide uma reflexão sobre a decisão. "O processo segue… e, dentro desse processo, hoje foi dia de desapegar. Não foi só sobre cortar o cabelo… foi sobre soltar o que já não faz mais sentido carregar. Claro que não é fácil. Mas entendo que existem fases em que o desapego é necessário para continuar. Sigo com fé, coragem e o coração em paz. Um passo de cada vez."A alopecia areata é uma doença autoimune que provoca a queda de cabelo em áreas específicas da cabeça e, em alguns casos, pode avançar para outras regiões do corpo. O tratamento varia de acordo com cada paciente e envolve acompanhamento médico especializado.