Roberta Miranda - Reprodução Internet

Roberta MirandaReprodução Internet

Publicado 18/03/2026 20:50

A cantora Roberta Miranda, de 69 anos, gerou repercussão nas redes sociais ao comentar uma publicação sobre prazer feminino. O post citado apontava que mulheres lésbicas teriam mais orgasmos do que heterossexuais, levantando questionamentos sobre os motivos.

Ao reagir ao conteúdo, a artista opinou de forma direta. “A ‘ciência’ busca entender? É simples”, escreveu, ao sugerir que relações entre mulheres envolvem mais conexão, conhecimento do corpo e troca de desejos.

Em agosto do ano passado, Roberta tornou público o relacionamento com Daniel Torres, de 24 anos, segurança e mecânico pernambucano. A artista também já havia falado abertamente sobre sua orientação sexual, afirmando: “Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser”.

Em outra ocasião, durante participação no podcast Ser Artista, a cantora revelou que escondeu sua sexualidade por cerca de cinco décadas. Segundo ela, a decisão foi influenciada por questões familiares e por uma promessa feita à mãe.

“O grande amor da minha vida não me quis. Eu não podia assumir. Minha mãe rezava para que eu não fosse assim. Eu guardei isso por 50 anos”, contou. A artista afirmou que só decidiu expor sua história ao público ao lançar um livro sobre sua trajetória.