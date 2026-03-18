Isabelle Nogueira - Reprodução / Instagram

Isabelle NogueiraReprodução / Instagram

Publicado 18/03/2026 19:25

Rio - A "ex-BBB 24", Isabelle Nogueira abriu as portas do novo apartamento em São Paulo e compartilhou com os seguidores detalhes do espaço após a fase de decoração. O imóvel, com 71 metros quadrados, foi adquirido há cerca de um ano, que hoje divide a rotina entre a capital paulista e Manaus.



O apartamento conta com dois quartos, incluindo uma suíte, e aposta em um estilo moderno. O tour foi publicado nas redes sociais nesta terça-feira (17) e reuniu momentos de celebração pela conquista.



“Hoje é um dia de muita celebração. Há exatamente um ano eu realizava o sonho do meu imóvel próprio em SP. Minha história com este apartamento é divina. Um ano atrás eu precisei me mudar de onde morava em São Paulo. Não era algo que eu queria, mas aquela mudança acabou ocorrendo. Naquela época eu passava por um turbilhão de situações e andava pelas ruas procurando apenas um lugar para alugar. Foram dias de cansaço, exaustão e incertezas e ainda assim eu sorria aqui para vocês como se tudo estivesse sob controle. Eu sempre admirava as cortinas de vidro dos apartamentos que via pelas ruas de São Paulo e pensava comigo mesma: um dia ainda vou morar em um lugar assim. Era apenas um desejo distante”, disse.



A cunhã-poranga do Boi Garantido também relembrou dificuldades enfrentadas no período em que buscava um novo lugar para morar, antes da compra do imóvel. “Cheguei a encontrar um apartamento que amei, mas o proprietário colocou muitas dificuldades para alugar para mim, chegando a dizer que não era ‘simples’ alugar para uma moça solteira. Na época fiquei arrasada. Hoje agradeço a Deus por não ter dado certo. Quando eu já estava sem muitas expectativas, uma corretora que me ajudava nessa busca me ligou e disse: ‘Menina, você é muito abençoada. Achei o lugar perfeito para você.’ Quando entrei aqui, vi a cortina de vidro e lembrei imediatamente daquele desejo que eu tinha. Eu estava procurando um aluguel… mas Deus me presenteou com a oportunidade do meu próprio apartamento. Foi muito mais do que eu imaginava”, completou.



Ao falar sobre a trajetória, Isabelle destacou as origens e o caminho até a conquista do imóvel próprio. “Passei a vida morando de aluguel com minha família e muitas vezes em lugares simples, com limitações (até no fundo do quintal da proprietária) mas sempre com esperança de dias melhores. Meus pais não puderam me dar privilégios. Eu costumo dizer: não nasci herdeira, mas nasci guerreira. Nada disso foi fácil. Foram noites sem dormir, renúncias, reuniões que terminavam em ‘não’ e um cansaço enorme. Mas eu nunca deixei de crer e lutar por oportunidades. Aprendi que você colhe na proporção da sua entrega. Às vezes a oportunidade não aparece pronta, é preciso criá-la até que ela se torne real. Por isso eu te digo: não desista dos seus sonhos. Seja forte, seja corajoso e continue acreditando”, afirmou.

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