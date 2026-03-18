Virginia Fonseca faz novas tatuagens a pedido das filhas - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca faz novas tatuagens a pedido das filhasReprodução / Instagram

Publicado 18/03/2026 16:23

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, decidiu eternizar um momento em família na pele. Em publicações nos stories do Instagram, ela revelou quatro novas tatuagens feitas na última terça-feira (17), três delas motivadas por um pedido especial das filhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.

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Segundo Virginia, as meninas participaram ativamente da escolha dos desenhos. Maria Alice optou por uma ilustração do Homem-Aranha, enquanto Maria Flor escolheu a Cinderela. As duas tatuagens foram feitas na região do bíceps da influenciadora.A ideia inicial, no entanto, era outra. Virginia contou que pretendia realizar um antigo desejo: tatuar Nossa Senhora Aparecida na mão. Durante a conversa sobre o plano, as filhas pediram para participar da decisão, o que levou à mudança de planos.Além das ilustrações, a influenciadora também registrou na pele a data em que fez as tatuagen. “Eu fiz questão porque sou muito péssima de cabeça. Quando eu estiver bem velhinha, quero olhar e lembrar: ‘Caraca, em 2026, quando a Maria Alice tinha 4 anos e a Maria Flor tinha 3, eu fiz as tatuagens que elas pediram’”.Virginia ainda mostrou a reação das meninas ao verem o resultado. Nas imagens, Maria Alice e Maria Flor aparecem sorridentes e aprovam os desenhos.