Virginia Fonseca faz novas tatuagens a pedido das filhasReprodução / Instagram
Segundo Virginia, as meninas participaram ativamente da escolha dos desenhos. Maria Alice optou por uma ilustração do Homem-Aranha, enquanto Maria Flor escolheu a Cinderela. As duas tatuagens foram feitas na região do bíceps da influenciadora.
A ideia inicial, no entanto, era outra. Virginia contou que pretendia realizar um antigo desejo: tatuar Nossa Senhora Aparecida na mão. Durante a conversa sobre o plano, as filhas pediram para participar da decisão, o que levou à mudança de planos.
Além das ilustrações, a influenciadora também registrou na pele a data em que fez as tatuagen. “Eu fiz questão porque sou muito péssima de cabeça. Quando eu estiver bem velhinha, quero olhar e lembrar: ‘Caraca, em 2026, quando a Maria Alice tinha 4 anos e a Maria Flor tinha 3, eu fiz as tatuagens que elas pediram’”.
Virginia ainda mostrou a reação das meninas ao verem o resultado. Nas imagens, Maria Alice e Maria Flor aparecem sorridentes e aprovam os desenhos.
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