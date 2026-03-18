Paolla Oliveira aparece de vestido vermelho em vídeo descontraído e diverte seguidores - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira aparece de vestido vermelho em vídeo descontraído e diverte seguidoresReprodução Instagram

Publicado 18/03/2026 18:26 | Atualizado 18/03/2026 20:06

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (18) ao publicar um vídeo descontraído nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece deitada na cama, usando um vestido vermelho, enquanto interage e se diverte com pessoas que estão nos bastidores da gravação.

Entrando no clima bem-humorado do momento, Paolla escreveu na legenda: “E vamos para mais um dia tranquilo”, acompanhando a frase com um emoji, em tom irônico.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que deixaram uma série de elogios nos comentários, como “Até sem make é maravilhosa”, “É uma diva mesmo”, “Linda” e “Essa risada hahaha”.

Paolla está solteira desde o término do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, anunciado em dezembro de 2025, após cerca de cinco anos juntos. Na ocasião, os dois informaram, em publicação conjunta, que a separação aconteceu de forma amigável, marcada por diálogo, respeito e maturidade.