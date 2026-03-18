Carmo Dalla Vecchia comemora duas décadas de relacionamento com João Emanuel Carneiro: ’Trouxe alegria’ - Reprodução Instagram

Carmo Dalla Vecchia comemora duas décadas de relacionamento com João Emanuel Carneiro: ’Trouxe alegria’Reprodução Instagram

Publicado 18/03/2026 16:06

O ator Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para comemorar os 20 anos de relacionamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Na publicação, ele relembrou o início da história dos dois e descreveu a chegada do companheiro como um marco em sua vida. “Há 20 anos você chegou e trouxe uma alegria discretamente eufórica”, escreveu, ao destacar que, ao longo do tempo, o casal passou por mudanças e reencontros naturais da vida a dois.

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Carmo também mencionou os desafios enfrentados durante a relação, como períodos de afastamento. Segundo ele, mesmo diante das dificuldades, a trajetória foi construída com afeto e descobertas. O ator definiu o nascimento do filho, Pedro, de 6 anos, como a maior conquista do casal. “Achamos o tesouro da arca perdida, o bem maior de todos: nosso filho”, afirmou, ressaltando que a criança transforma diariamente a forma como eles enxergam o mundo.O artista ainda relembrou momentos simbólicos do começo da convivência, como quando levou seus livros para a casa do parceiro e percebeu que a relação estava se tornando mais sólida. “Acho que nossas asas inquietas, tão acostumadas a voar sozinhas, finalmente encontraram onde pousar”, escreveu.Na declaração, ele também destacou diálogos marcantes entre os dois sobre amor e companhia. “Eu disse, um dia, que todo homem nasce e morre só. Você respondeu: ‘Não acho’”, contou, acrescentando que o vínculo se fortaleceu com base no cuidado mútuo. “Nos tratamos bem. Muito bem. E ficamos.”Ao final, Carmo refletiu sobre o que mantém a relação viva após duas décadas. “Ainda carregamos o mesmo medo bom: o medo de nos tornarmos chatos um para o outro”, disse. Para ele, esse sentimento funciona como um estímulo para continuar cultivando o relacionamento. “Obrigado por continuar escolhendo ficar e por me lembrar, todo dia, que não nasci para ser só. Amo você”, concluiu.João Emanuel Carneiro, de 56 anos, é autor de novelas de sucesso como Avenida Brasil, A Favorita, Da Cor do Pecado e Cobras & Lagartos.