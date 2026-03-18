Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogiosReprodução Instagram

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A influenciadora Jade Picon, de 24 anos, dividiu com os seguidores novos registros da viagem a Fernando de Noronha e chamou atenção com os cenários paradisíacos, e uma companhia especial. Entre os cliques publicados nesta quarta-feira (18), um momento em especial roubou a cena: a presença de um gatinho na praia. Encantada, Jade não escondeu o carinho pelo animal. “Gatinhos têm meu coração, e Noronha também”, escreveu na legenda.
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Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogios - Reprodução Instagram
Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogios - Reprodução Instagram
Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogios - Reprodução Instagram
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Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogios - Reprodução Instagram
Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogios - Reprodução Instagram


As imagens rapidamente renderam comentários dos fãs, que destacaram tanto a beleza da influenciadora quanto o clima leve da viagem. “Amamos demais nossa musa”, escreveu uma seguidora. “Perfeita como uma sereia!!!”, comentou outra. “Praia é totalmente sua vibe!”, disse mais uma. Também houve quem se encantasse com o momento fofo: “Ainnn gatinhos” e “Você é absurdamente linda, e em Noronha é ainda mais”.

A ex-participante do Big Brother Brasil chegou ao arquipélago na terça-feira (17), em busca de dias de descanso. Antes da viagem, ela já vinha aproveitando o verão no Rio de Janeiro, com direito a praia e partidas de futevôlei.