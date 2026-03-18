Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogios - Reprodução Instagram

Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogiosReprodução Instagram

Publicado 18/03/2026 22:47 | Atualizado 18/03/2026 23:04

A influenciadora Jade Picon, de 24 anos, dividiu com os seguidores novos registros da viagem a Fernando de Noronha e chamou atenção com os cenários paradisíacos, e uma companhia especial. Entre os cliques publicados nesta quarta-feira (18), um momento em especial roubou a cena: a presença de um gatinho na praia. Encantada, Jade não escondeu o carinho pelo animal. “Gatinhos têm meu coração, e Noronha também”, escreveu na legenda.