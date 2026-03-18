Jade Picon mostra dias de descanso em Noronha e recebe elogiosReprodução Instagram
As imagens rapidamente renderam comentários dos fãs, que destacaram tanto a beleza da influenciadora quanto o clima leve da viagem. “Amamos demais nossa musa”, escreveu uma seguidora. “Perfeita como uma sereia!!!”, comentou outra. “Praia é totalmente sua vibe!”, disse mais uma. Também houve quem se encantasse com o momento fofo: “Ainnn gatinhos” e “Você é absurdamente linda, e em Noronha é ainda mais”.
A ex-participante do Big Brother Brasil chegou ao arquipélago na terça-feira (17), em busca de dias de descanso. Antes da viagem, ela já vinha aproveitando o verão no Rio de Janeiro, com direito a praia e partidas de futevôlei.
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