Xamã e a filha caçula, HannaReprodução / Instagram
"Eu sou funcionário, ela é bailarina", escreveu, em tom bem-humorado. Na imagem, o artista aparece sorridente, com adereços na cabeça, acompanhado da pequena.
Hanna é fruto do antigo relacionamento de Xamã com a influenciadora Renata Gutierrez. A menina nasceu em julho de 2021 e teve o registro feito pelo pai meses depois, em março de 2022. Na época, Renata falou publicamente sobre os desafios da maternidade solo.
Além dela, o artista também é pai de Akasha, de 7, filha de sua relação com a modelo Natasha Hoffemann.
No campo amoroso, Xamã encerrou recentemente o namoro com a atriz Sophie Charlotte, com quem contracena na novela "Três Graças".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.