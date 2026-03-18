Xamã e a filha caçula, Hanna - Reprodução / Instagram

Xamã e a filha caçula, HannaReprodução / Instagram

Publicado 18/03/2026 19:52 | Atualizado 18/03/2026 19:56

Rio - Xamã surpreendeu os seguidores ao compartilhar um momento íntimo ao lado da filha caçula, Hanna, de 4 anos. Discreto em relação à vida pessoal, o artista publicou uma foto rara com a menina e aproveitou para brincar sobre a dinâmica entre os dois.

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"Eu sou funcionário, ela é bailarina", escreveu, em tom bem-humorado. Na imagem, o artista aparece sorridente, com adereços na cabeça, acompanhado da pequena.Hanna é fruto do antigo relacionamento de Xamã com a influenciadora Renata Gutierrez. A menina nasceu em julho de 2021 e teve o registro feito pelo pai meses depois, em março de 2022. Na época, Renata falou publicamente sobre os desafios da maternidade solo.Além dela, o artista também é pai de Akasha, de 7, filha de sua relação com a modelo Natasha Hoffemann.No campo amoroso, Xamã encerrou recentemente o namoro com a atriz Sophie Charlotte, com quem contracena na novela "Três Graças".