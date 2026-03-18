Ator Fulvio Stefanini recebe alta após infecção

O ator Fulvio Stefanini, de 86 anos, deixou o hospital após ser internado por conta de uma infecção bacteriana. Já em casa, ele afirmou estar recuperado e pronto para voltar ao trabalho. Por causa do problema de saúde, o artista precisou cancelar as apresentações do último fim de semana do espetáculo O Pai, em cartaz no Teatro TotalEnergies, na Glória, zona sul do Rio.
Em um vídeo divulgado pela equipe da peça, Stefanini tranquilizou o público ao falar sobre o estado de saúde e confirmou o retorno ao palco. “Estou completamente recuperado e pronto para fazer o espetáculo na sexta-feira”, disse. Ele ainda reforçou o convite para a plateia: “É uma peça premiadíssima. Temos esse encontro marcado para sexta, sábado e domingo. Já estou ótimo, hein!?”.
Baseada no texto do dramaturgo francês Florian Zeller, a montagem acompanha o dilema de uma mulher diante do diagnóstico de Alzheimer do pai, precisando decidir entre cuidar dele ou seguir com a própria vida ao lado do novo parceiro. A obra também ganhou adaptação para o cinema, protagonizada por Anthony Hopkins em 2021.
O elenco conta ainda com Lara Cordula, Fulvio Stefanini Filho, Deo Patricio, Carol Mariottini e Leo Stefanini, responsável pela direção.
A peça segue em cartaz até 22 de março, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 17h. Na sexta-feira (20), após a apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com a psicanalista Luiza Scarpa, que irá discutir os impactos do envelhecimento e do Alzheimer — tema central da história — sob uma perspectiva clínica e cultural.