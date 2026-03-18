Famosos marcam presença no Golden Globes Tribute Gala Brazil no Copacabana Palace

O Copacabana Palace foi palco nesta quarta-feira (18) do Golden Globes Tribute Gala Brazil, primeira edição do evento no país, que reuniu nomes conhecidos do entretenimento em uma noite de celebração e tapete vermelho.

A cerimônia teve apresentação de Lázaro Ramos e Bruna Marquezine, que conduziram a festa responsável por aproximar o Brasil de uma das premiações mais prestigiadas do cinema e da TV mundial, o Golden Globes.

Entre os convidados, estiveram Regina Casé, Rodrigo Lombardi, Cauã Reymond e Sophie Charlotte, além de outros artistas e personalidades.

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