Marvvila

Rio - Marvvila usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira (18), para contar aos fãs que passou por algumas cirurgias. A cantora operou o ouvido esquerdo, para retirada de um tumor benigno, e também o nariz para correção do desvio de septo e redução dos cornetos nasais. Os procedimentos foram realizados na terça (17) e a artista passa bem. 
Marvvila - Reprodução do Instagram
Marvvila vai estrear na Sapucaí como musa da Portela
"Passei por uma cirurgia para corrigir um problema que tinha no ouvido, muito sério, que me limitava muito. Tinha como se fosse um tumor benigno no ouvido que me trazia muita dor... Eu tomava muito corticóide. Tinha um tempo que minha cara estava muito inchada e as pessoas falam.... Hoje operei, tirei esse problema do meu ouvido", contou. 
Em seguida, a cantora explicou que também realizou dois procedimentos no nariz. "Eu tinha carne no nariz. Minha respiração não era boa... Agora é me recuperar. Mandem boas energias", pediu. Por fim, ela agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido. 
Em nota, a assessoria de imprensa de Marvvila deu mais detalhes do estado de saúde da artista. "Marvvila passa bem, já está em processo de recuperação e segue sob acompanhamento. Por orientação médica, Marvvila cumprirá um período de repouso, motivo pelo qual sua agenda estará indisponível nas próximas semanas". A previsão é que a cantora retome os compromissos profissionais no dia 4 de abril. 
O comunicado, ainda, esclarece que "todos os procedimentos foram previamente programados e organizados pela artista e sua equipe". 
 
 
 
