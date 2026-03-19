Lewis Capaldi e a banda Interpol desembarcam no Brasil

Rio - O cantor escocês Lewis Capaldi e a banda Interpol estão em solo brasileiro. Atrações do festival Lollapalooza, os artistas desembarcaram no aeroporto internacional de São Paulo, nesta quarta-feira (18), acompanhados de suas equipes.

No local, Lewis, dono de sucessos como "Someone You Loved", "Before You Go" e "Something In The Heavens", parou em uma lanchonete e garantiu um salgado e isotônico. Já o vocalista do Interpol, Paul Banks demonstrou simpatia, posou para fotos com fãs e distribiu autógrafos.

Lewis sobe ao palco do festival, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, neste sábado (21). Já o Interpol faz show na sexta (20). Os integrantes do Deftones e Kygo DJ também já estão no país para se apresentarem no evento.

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