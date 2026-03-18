Alanis Guillen termina namoro com Giovanna Reis - Reprodução / Instagram

Alanis Guillen termina namoro com Giovanna ReisReprodução / Instagram

Publicado 18/03/2026 13:08 | Atualizado 18/03/2026 13:34

Rio - O relacionamento entre Alanis Guillen e Giovanna Reis chegou ao fim após a repercussão de antigas publicações atribuídas à produtora nas redes sociais. A informação foi confirmada pela equipe da atriz nesta quarta-feira (18) ao DIA.

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As mensagens, que voltaram a circular nos últimos dias, apresentam teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. Entre os conteúdos que viralizaram, aparecem frases como: “Porque negro é legal só às vezes, aprendam”, além de um comentário sobre uma participante trans no 'BBB': “Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (…), travesti mongoloide”.



Diante da repercussão, Alanis se manifestou no story do Instagram. Sem citar diretamente o término, a atriz reforçou seu posicionamento contrário a qualquer tipo de preconceito. “Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza”, declarou.

As mensagens, que voltaram a circular nos últimos dias, apresentam teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. Entre os conteúdos que viralizaram, aparecem frases como: “Porque negro é legal só às vezes, aprendam”, além de um comentário sobre uma participante trans no 'BBB': “Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (…), travesti mongoloide”.Diante da repercussão, Alanis se manifestou no story do Instagram. Sem citar diretamente o término, a atriz reforçou seu posicionamento contrário a qualquer tipo de preconceito. “Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza”, declarou.

Em seguida, destacou os princípios que norteiam sua carreira: “Pauto a minha trajetória pela integridade e pelo respeito, e é assim que seguirei, sempre”.



Alanis e Giovanna mantinham um relacionamento desde 2022, período posterior à atuação da atriz como Juma no remake de "Pantanal".

