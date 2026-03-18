Rio - Bruna Griphao garantiu que a amizade com Anitta segue firme e forte em entrevista ao "Entretêcast". A atriz se surpreendeu com os boatos de um possível afastamento entre elas e explicou que as duas não tem se visto com frequência devido a rotina intensa de trabalho. 
"Que isso, gente? Que loucura! Por que estremecida? Não sei por que as pessoas falam assim", comentou a ex-BBB. Os apresentadores explicaram que os internautas apontaram uma suposta crise na amizade por elas não terem feito tantas aparições públicas juntas. "Não, a gente ainda está juntas, bem unidas. Tudo igual", reforçou Bruna. 
Um dos apresentadores, então, recordou a presença de Anitta no Sambódromo, neste carnaval, para ver a amiga desfilar pelo Salgueiro como musa. Em seguida, Bruna não poupou elogios à Poderosa. "Ela é maravilhosa, cara. Ela é minha irmã, assim, ela é um grande presente na minha vida. Toda vez que falo dela, é só elogios. Sou fã dela".
A atriz, ainda, contou como as duas se aproximaram. "A gente se encontrou num momento da vida, assim, que as duas estavam precisando muito de autoconhecimento, de olhar pra si e de se cuidar. Então a gente se ajudou muito nesse momento.... Agora as duas estão trabalhando muito também. Então ela voltou… o Carnaval pra ela é muito intenso. Pra mim também foi muito intenso. Então é isso, mas tudo perfeito".
Bruna Griphao e Anitta, em viagem na Grécia