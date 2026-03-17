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Festa no Rio reúne famosos e celebra momento de destaque do cinema brasileiro
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Festa no Rio reúne famosos e celebra momento de destaque do cinema brasileiro

Evento no Edifício Gustavo Capanema marcou fase de reconhecimento internacional do audiovisual nacional

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O cinema brasileiro foi celebrado na noite desta terça-feira (19), em um evento realizado no recém-restaurado Edifício Gustavo Capanema, no Centro do Rio de Janeiro. A comemoração reuniu nomes importantes do audiovisual nacional e destacou o atual momento de visibilidade internacional da indústriae os 35 anos da produtora Conspiração Filmes.
Entre os convidados estavam artistas como Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Taís Araujo, Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Rodrigo Lombardi e Fabio Porchat.
A celebração acontece em meio a uma fase positiva para o cinema nacional, após a temporada de premiações internacionais. O filme “Ainda Estou Aqui”, coproduzido pela organizadora do evento, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e garantiu também o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama para Fernanda Torres.
Atualmente, mais de 60 projetos para cinema, televisão e streaming estão em desenvolvimento, incluindo o longa “Velhos Bandidos”, comédia de ação dirigida por Cláudio Torres, que estreia nos cinemas no dia 26 de março, com elenco formado por Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos.
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