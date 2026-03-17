Sophia Abrahão celebra aniversário de Sérgio Malheiros com declaração apaixonada: 'Meu amor' - Reprodução Instagram

Sophia Abrahão celebra aniversário de Sérgio Malheiros com declaração apaixonada: 'Meu amor'Reprodução Instagram

Publicado 17/03/2026 18:26 | Atualizado 17/03/2026 20:28

Sophia Abrahão usou as redes sociais, nesta terça-feira (17), para comemorar o aniversário de 33 anos do namorado, Sérgio Malheiros. Para marcar a data, a atriz publicou um vídeo reunindo diversos momentos dos dois ao longo do relacionamento, que já dura 11 anos. Veja:





No registro, aparecem cenas de viagens, trocas de carinho, eventos, momentos em casa, além de situações em que os dois cantam juntos, contracenam e se aventuram em experiências diferentes.



Na legenda, Sophia fez uma declaração ao companheiro. “Meu amor, mais um aniversário ao seu lado, mais um ano celebrando juntos! A vida com você é leve e completa, e eu não desejo nada além do que a gente construiu. Você é o melhor parceiro que eu poderia ter”, escreveu.



Ela também destacou a admiração pelo namorado. “Sua felicidade é a minha, e tudo o que eu mais quero é te ver brilhando. Você é mais do que eu poderia imaginar. Te amo cada dia mais. Feliz aniversário, amor da minha vida”, completou.