Simony fala sobre tensão em exame de rotina após tratamento contra câncer - Reprodução Instagram

Simony fala sobre tensão em exame de rotina após tratamento contra câncerReprodução Instagram

Publicado 17/03/2026 17:22

A cantora Simony contou, nesta terça-feira (17), como tem lidado emocionalmente com os exames de controle após o tratamento contra o câncer. Segundo ela, o momento é sempre carregado de apreensão.

Desta vez, a artista realizou um PET/CT, exame de imagem que permite identificar possíveis tumores e analisar o funcionamento das células no organismo. Em seu relato, ela destacou que enfrentar esse tipo de avaliação exige coragem, mesmo após tudo o que já passou.

“Existe um silêncio diferente no dia do PET/CT. Não é falta de barulho… é algo interno, que só quem já viveu entende. O corpo segue no automático — agenda, jejum, contraste, máquina —, mas por dentro é uma confusão de sentimentos. Parece que o coração não encontra lugar”, descreveu.

Simony afirmou que a angústia sempre aparece nesses momentos. Para ela, o exame vai além de um procedimento médico e traz questionamentos difíceis de encarar.

“O PET não é só um exame. Ele vem acompanhado de dúvidas que a gente evita falar: ‘Será que está tudo bem?’, ‘Será que a doença voltou?’, ‘Vou ter que começar tudo outra vez?’. Mesmo depois de tudo, esse medo não desaparece — a gente só aprende a conviver com ele”, disse.

A cantora também destacou que, apesar da insegurança, a fé tem papel fundamental nesse processo. “Hoje fiz o exame mais uma vez. E, como sempre, vem aquele misto de sentimentos: medo e coragem, fé e lembranças, força e um cansaço que ninguém vê. Mas uma coisa permanece: Deus está presente em todos os momentos, desde o jejum até o instante em que deitamos na maca e tentamos acalmar o que não controlamos”, afirmou.

Por fim, ela refletiu sobre o significado desses exames durante o acompanhamento. “Não é sobre não sentir medo, e sim não se sentir sozinho dentro dele. Cada exame não avalia só o corpo, mas também tudo o que já foi superado. Hoje, mais uma vez, eu enfrentei — com medo, sim, mas com fé. E isso já é uma vitória.”

Simony, de 49 anos, foi diagnosticada com câncer de intestino em 2022. Ela passou por sessões de quimioterapia e realizou 36 radioterapias, entrando em remissão em janeiro de 2023.