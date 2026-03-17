Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos - Reprodução / Instagram

Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos Reprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 17:30

Rio - A mãe do cantor Ney Matogrosso, Beita de Souza Pereira, morreu aos 103 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do artista nesta terça-feira (17), por meio de uma mensagem que emocionou fãs e admiradores.

De acordo com o comunicado, Beita enfrentava um período de fragilidade nos últimos meses e recebia cuidados constantes. Ela morava com o filho e permaneceu cercada de afeto até os últimos dias.

“A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira com 103 anos partiu desse plano.. depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias”, informou a publicação.

O texto também trouxe uma reflexão sobre a despedida. “Hoje, o tempo fez silêncio… Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada… e hoje, ela descansou”.

A nota destacou ainda a relação entre mãe e filho ao longo desse período. “Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar”.

Em razão do luto, a equipe do artista informou que parte da agenda de shows pode sofrer alterações. Novas informações devem ser divulgadas em breve.

Em 2025, Ney já havia comentado publicamente sobre o estado de saúde da mãe. Na ocasião, ele revelou episódios de lapsos de memória. “Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas também não faço drama não”, afirmou. O cantor também contou que, até os 100 anos, Beita ainda cuidava de um sítio.