MaisaReprodução / Instagram
Na postagem, Maisa aparece usando uma peça da marca japonesa Evisu, detalhe que motivou a mensagem direta do atleta. “Deixa eu segurar essa calça jeans da Evisu rapidinho”, escreveu Depay, acompanhado de emojis de fogo e um gesto com a mão.
A reação não passou despercebida. Internautas destacaram o tom do comentário e levantaram hipóteses sobre uma possível aproximação entre os dois.
O episódio se soma a outras interações recentes. Em agosto de 2025, os dois marcaram presença na festa de aniversário de João Silva, filho de Faustão, onde foram vistos juntos em clima de proximidade. Após a repercussão, Maisa negou qualquer envolvimento amoroso. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento”, declarou na ocasião.
Já em janeiro deste ano, Depay publicou um vídeo da atriz em seu perfil com a legenda em inglês “Essa sabe viver”. O registro ocorreu durante uma visita de Maisa à Neo Química Arena, onde acompanhou uma partida do clube.
Em fevereiro, a atriz também compareceu à festa de aniversário do jogador e posou ao lado dele em fotos da comemoração.
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