Maisa - Reprodução / Instagram

MaisaReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 18:09

Rio - Uma interação entre Memphis Depay e Maisa Silva movimentou as redes sociais e reacendeu especulações entre seguidores. O jogador do Corinthians comentou em uma publicação da atriz, que compartilhou registros de uma viagem pela Suíça.



Na postagem, Maisa aparece usando uma peça da marca japonesa Evisu, detalhe que motivou a mensagem direta do atleta. “Deixa eu segurar essa calça jeans da Evisu rapidinho”, escreveu Depay, acompanhado de emojis de fogo e um gesto com a mão.



A reação não passou despercebida. Internautas destacaram o tom do comentário e levantaram hipóteses sobre uma possível aproximação entre os dois.



O episódio se soma a outras interações recentes. Em agosto de 2025, os dois marcaram presença na festa de aniversário de João Silva, filho de Faustão, onde foram vistos juntos em clima de proximidade. Após a repercussão, Maisa negou qualquer envolvimento amoroso. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento”, declarou na ocasião.



Já em janeiro deste ano, Depay publicou um vídeo da atriz em seu perfil com a legenda em inglês “Essa sabe viver”. O registro ocorreu durante uma visita de Maisa à Neo Química Arena, onde acompanhou uma partida do clube.



Em fevereiro, a atriz também compareceu à festa de aniversário do jogador e posou ao lado dele em fotos da comemoração.