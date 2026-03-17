Daniel Cady mostra abdômen definido em treino e brinca: 'Onde o filho chora' - Reprodução Instagram

Daniel Cady mostra abdômen definido em treino e brinca: 'Onde o filho chora'Reprodução Instagram

Publicado 17/03/2026 21:48

Daniel Cady, de 40 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (17), um momento do seu treino na academia. No vídeo, o nutricionista aparece realizando uma sequência de abdominais e exibindo o abdômen definido.

Na legenda, ele fez uma brincadeira sobre a intensidade do exercício: “Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê”. Cady é pai de Marcelo, Marina e Helena, frutos do relacionamento com a cantora Ivete Sangalo.

Nos últimos dias, surgiram informações de que o nutricionista teria viajado para o exterior na companhia da empresária baiana Carol Magalhães, com quem já teria tido um relacionamento antes de conhecer Ivete. A viagem teria acontecido no início de março, poucos dias após a cantora receber alta hospitalar, depois de passar por uma cirurgia no rosto.

Ivete Sangalo anunciou o fim do casamento com Daniel Cady em novembro do ano passado. Na época, os dois informaram, em comunicado conjunto, que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, após anos de relacionamento e a construção de uma família.