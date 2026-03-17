Laura Neiva e Chay Suede relembram viagem em família a Madri após retorno ao BrasilReprodução Instagram

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Laura Neiva e Chay Suede usaram as redes sociais, nesta terça-feira (17), para dividir lembranças da recente viagem em família a Madri, na Espanha. Já de volta ao Brasil após dias de descanso, os dois publicaram fotos e relembraram momentos especiais vividos na cidade. 
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Laura Neiva e Chay Suede relembram viagem em família a Madri após retorno ao Brasil - Reprodução Instagram
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Laura Neiva e Chay Suede relembram viagem em família a Madri após retorno ao Brasil - Reprodução Instagram
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“Dias inesquecíveis em Madrid, com uma recepção calorosa. Muito obrigado a toda a equipe, tão atenciosa e cuidadosa com cada detalhe. Já estou com saudades, nos vemos em breve”, escreveu Chay na legenda da publicação.

Durante a estadia, a família ficou hospedada no Rosewood Villa Magna, hotel de luxo da capital espanhola, bastante elogiado pelos hóspedes.

Nos registros, o casal aparece ao lado da filha mais nova, Ana. Juntos desde 2014, Laura e Chay também são pais de Maria, de seis anos, e José, de quatro.

Nos comentários, seguidores reagiram às imagens com elogios. “Família linda”, escreveu um internauta. “Lindos demais”, disse outro. “Que fofos, família abençoada”, comentou mais uma usuária.