Laura Neiva e Chay Suede relembram viagem em família a Madri após retorno ao Brasil - Reprodução Instagram

Laura Neiva e Chay Suede relembram viagem em família a Madri após retorno ao BrasilReprodução Instagram

Publicado 17/03/2026 18:57 | Atualizado 17/03/2026 20:26

Laura Neiva e Chay Suede usaram as redes sociais, nesta terça-feira (17), para dividir lembranças da recente viagem em família a Madri, na Espanha. Já de volta ao Brasil após dias de descanso, os dois publicaram fotos e relembraram momentos especiais vividos na cidade.