Ex de Benicio Huck, Duda Guerra esclarece regras da mãe para namoro em casa - Reprodução / Instagram

Ex de Benicio Huck, Duda Guerra esclarece regras da mãe para namoro em casa Reprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 15:07

Rio - A influenciadora Duda Guerra, de 17 anos, compartilhou detalhes da relação com a mãe em uma sequência de vídeos de perguntas e respostas publicados nas redes sociais na segunda-feira (16). Ex-namorada de Benício Huck, a jovem falou sobre limites em casa, convivência familiar e o uso das redes sociais.

Durante a conversa, a mãe explicou que estabelece algumas regras quando a filha está em um relacionamento. “Não gosto muito que venha para o quarto. E se dormir aqui em casa, dorme em quarto separado”, afirmou.

Duda, por sua vez, descreveu a mãe como “liberal” e destacou a proximidade entre as duas. “Não tem nada que aconteça na minha vida que eu não conte para a minha mãe. Ela é a primeira pessoa a saber de tudo. Não tenho vergonha de falar de nada, a gente conversa sobre vários assuntos e tabus”, disse.

A influenciadora também comentou sobre orientações que recebeu ao longo da adolescência. Segundo ela, a mãe sempre reforçou a importância de tomar decisões no próprio tempo. Duda contou que deu o primeiro beijo aos 13 anos, quando se sentiu pronta.

Outro ponto abordado foi a presença de câmeras nos quartos da casa. A mãe explicou que a medida surgiu após um episódio de assalto. “A gente morava num apartamento em que fomos assaltadas. A gente chegou e estava tudo mexido, tinham levado um monte de coisas. Esta casa aqui a gente construiu. Falamos ‘vamos botar câmera em tudo’, menos no banheiro”, relatou.

Duda afirmou que nunca se incomodou com a situação. “Tive uma câmera no quarto a minha vida inteira. Então, não estou nem aí”, declarou.

O uso das redes sociais também entra nas conversas entre mãe e filha. Segundo a responsável, não há controle rígido, mas há diálogo. “Eu não controlo, mas a gente conversa. Tem postagens que eu não gosto muito quando tem umas músicas mais pesadas. Eu falo: ‘Não gostei, mas você que sabe’”, disse.

Duda explicou como lida com essas opiniões no dia a dia. “A gente conversa sobre tudo. Quando ela acha que está errado, opina. Se eu posto um story que ela não gostou muito e acho que realmente não está legal, eu apago, ou não”, concluiu.