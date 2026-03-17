Fátima Bernardes encontra William Bonner na redação do Globo Repórter - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes encontra William Bonner na redação do Globo RepórterReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 17:03

Rio - Fátima Bernardes surpreendeu os bastidores do Globo Repórter ao fazer uma visita inesperada à redação da atração nesta terça-feira (17). Durante a passagem, a apresentadora reencontrou o ex-marido, William Bonner, que atualmente comanda o programa ao lado de Sandra Annenberg.

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O momento foi compartilhado nas redes sociais oficiais da atração, que registraram o encontro descontraído entre os jornalistas. “Hoje teve visita surpresa na redação do Globo Repórter! Volte sempre, Fátima”, dizia a legenda da publicação.Fora do elenco fixo da emissora desde 2024, após encerrar um contrato de 37 anos com a TV Globo, Fátima mantém presença frequente na programação da casa. Desde a saída, ela participou de atrações como o Altas Horas e integrou o especial de 60 anos da emissora.A relação amistosa entre Fátima e Bonner segue evidente mesmo após o fim do casamento, anunciado em 2016. Pais dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer, de 28 anos, os dois continuam a compartilhar momentos em família. No último Réveillon, por exemplo, estiveram juntos ao lado dos filhos e dos atuais parceiros.