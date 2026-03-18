Paula Fernandes anuncia participação de Ana Castela em novo projeto - Flashbang Media House / Divulgação / Reprodução do Instagram

Paula Fernandes anuncia participação de Ana Castela em novo projeto Flashbang Media House / Divulgação / Reprodução do Instagram

Publicado 18/03/2026 12:19

Rio - A cantora Ana Castela é a primeira participação especial confirmada no novo projeto audiovisual de Paula Fernandes, intitulado "30 e Poucos Anos". A gravação acontecerá no dia 16 de abril, na Vibra São Paulo, e representará um dos momentos mais emblemáticos da nova fase da carreira da sertaneja, dona de sucessos como "Pássaro de Fogo" e "Jeito de Mato".

"Estou muito feliz em dividir esse momento com a Ana. Ela é uma artista talentosa, autêntica e representa com muita força essa nova fase da música sertaneja. Tenho certeza de que será um encontro especial e cheio de verdade", afirma Paula.

Em vídeo publicado no Instagram, Ana celebra a participação no projeto da artista. "É uma alegria imensa poder fazer parte desse DVD, '30 e Poucos Anos', da Paula. Uma cantora com uma trajetória incrível e que eu admiro muito. Quero ver todo mundo lá", disse a Boiadeira.

Confira: