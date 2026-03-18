Andre Marques completa 2 anos sem fumar e comemora - Reprodução de vídeo / Instagram

Andre Marques completa 2 anos sem fumar e comemoraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/03/2026 11:08

Rio - Andre Marques completou 2 anos sem fumar, nesta quarta-feira (18). Através das redes, o apresentador celebrou a conquista, destacando os benefícios, além da batalha diária. O comunicador também incentivou os seguidores a se livrarem do tabagismo.

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"Hoje em completo dois anos sem fumar. Eram praticamente quatro maços por dia. Era parte da minha rotina, da minha vida. Eu realmente achava que ia ser impossível parar de fumar. Fumava muito. No ano passado, todo mundo sabe, eu perdi o meu pai por conta do cigarro. Ele enfrentou um câncer de pâncreas e conviveu por muitos anos com enfisema pulmonar. E vê ali de perto o estrago que o cigarro faz com alguém que você ama, muda muita coisa", iniciou o apresentador, ao recordar a morte do pai, Otto Marques, em maio de 2025.



"Parar não é simplesmente decidir e pronto. Não é fácil e nem rápido. E não é um assunto resolvido. A luta é diária e para sempre. Às vezes você sente o cheiro e lembra. Já sonhei que estava fumando. Ás vezes você vê alguém fumando perto de você, [sente] aquele cheirinho e aquele pensamento todo volta. Porque sim, fumar é gostoso. Se não fosse, não existiriam milhões de pessoas viciadas".

"Não só uma dependência química, também existe uma dependência emocional muito forte. Aquele companheirismo do cigarro. É triste, mas é verdade. Muita gente quer ajudar, incentivar e isso é bonito, é amor. Mas a verdade é uma só. A batalha acontece de dentro de você. É você contra você".

Ele, ainda, ressaltou como a saúde melhorou desde que parou de fumar. "Eu respiro melhor, tenho mais disposição para várias coisas. Para brincar com minhas cachorras, para poder viajar, namorar, trabalhar e para viver. Os meus exames melhoraram bastante. Meu corpo e minha cabeça melhoraram. Se você está preso nesse vício e acha que é impossível sair dele, eu entendo super você", continuou.

"Eu pensava exatamente a mesma coisa, mas posso te garantir que dá para sair. Eu estou aqui para te dizer uma coisa simples, mas difícil: é possível. Talvez vá demorar, talvez você caia algumas vezes, ou volte [para o vício]. [...] É possível, sim. Mas para isso tem que fazer uma parada, tem que começar".



Por fim, incentivou os seguidores a pararem de fumar nesse mesmo dia. "Pega essa data de hoje, então, dia 18 de março. A data em que uma pessoa muito bacana, se você tem carinho por mim, fique feliz por mim porque hoje completam dois anos que eu parei de fumar. E pode ser o seu início. Só depende de você. Comece agora".