Mulher de Marquito atualiza estado de saúde do humorist - Reprodução / Instagram/ Divulgação

Mulher de Marquito atualiza estado de saúde do humoristReprodução / Instagram/ Divulgação

Publicado 18/03/2026 12:46

Rio - O humorista Marquito, de 65 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Zona Norte de São Paulo. O acidente aconteceu no dia 25 de fevereiro e resultou em fraturas na coluna e em outras partes do corpo.



Nesta terça-feira (17), a mulher do artista, Milva Maia, publicou um vídeo nas redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido e rebater rumores de abandono durante a internação. Segundo ela, o quadro apresenta evolução positiva.



"Marquito segue internado na UTI, mas está se recuperando muito bem. Já está falando, fazendo fisioterapia. Ele se movimenta, mexe todos os membros do corpo. O tempo todo ele esteve consciente. Ele só ficou inconsciente no primeiro dia, quando foi induzido ao coma, porque foram várias fraturas: costela, clavícula", afirmou.



Milva também relatou que o apresentador Ratinho esteve no hospital para visitar o humorista e acompanhar de perto a recuperação do amigo.



Em tom emocionado, ela destacou a gravidade do acidente e classificou a sobrevivência do marido como um milagre. “A minha felicidade é porque eu vivi o sobrenatural de Deus através do meu marido. Porque o acidente, o laço formado, era de morte. Para quem vive os milagres de Deus, sabe muito bem enxergar a mão de Deus naquele acidente. Foi uma desgraça muito grande, embora Deus tenha livrado. O cenário era de morte, mas a mão de Deus entrou na frente e o livramento foi muito grande. A recuperação dele está surpreendendo a medicina”, declarou.



De acordo com o último boletim médico, Marquito apresenta melhora clínica e permanece acordado. Apesar da evolução, ele continua sob cuidados intensivos e ainda não há previsão de alta. O humorista já passou por uma cirurgia considerada delicada e seguiu em transferência do Hospital Nipo-Brasileiro para a Beneficência Portuguesa, onde permanece em acompanhamento médico.

Assista:

Ratinho se manifesta



Nesta quarta-feira (18), Ratinho comentou publicamente o estado de saúde do amigo durante seu programa no SBT e revelou que conversou com o humorista por telefone.



"Marquito falou no telefone hoje para mim... Vou contar uma coisa para o público que gosta do Marquito como eu gosto. Nós estamos juntos há 28 anos, eu e o Marquito. E ele tinha uma mania para incomodar a gente, ele ficava assim com o microfone [imita o barulho]. A gente só ia ver depois. (risos) E agora ele... Ele falou comigo no telefone hoje e está falando tudo torto. Beijo, Marquito! Graças a Deus, ele está melhorando, já saiu da UTI, já está no quarto. Daqui a pouquinho vai para a zona e assim vamos", contou o apresentador sobre o parceiro de trabalho de longa data.