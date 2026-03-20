Dakota Norris publica fotos ao lado do pai, Chuck Norris - Reprodução do Instagram

Dakota Norris publica fotos ao lado do pai, Chuck NorrisReprodução do Instagram

Publicado 20/03/2026 12:21 | Atualizado 20/03/2026 12:39

Rio - Dakota Norris se despediu do pai, o ator e artista marcial Chuck Norris, que morreu aos 86 anos, nesta sexta-feira (20), com uma homenagem emocionante publicada no Instagram, nesta sexta-feira (20). Em um longo texto, ele destacou as principais caracteríticas do artista, um dos maiores astros de filmes de ação de Hollywood, destacou o orgulho de ser filho dele e citou a falta que o familiar fará.

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"Pai, é difícil encontrar as palavras certas para isto, mas farei o meu melhor. Você tem sido o homem que eu admirei toda a minha vida. A tua generosidade, a tua bondade, a tua coragem, a tua integridade, a tua força, a tua disciplina e a tua fé no Senhor foram apenas um punhado de coisas que sempre admirei em ti. Você viveu sua vida com propósito e amor para todas as pessoas", iniciou.



"Você foi o melhor pai que Deus poderia ter me dado e o melhor homem que já conheci. Independentemente do que eu estava passando, você sempre esteve lá. Certificaste-te de que eu soubesse o quanto me amavas. Juro por Deus, acho que não houve um único dia em que não o tivesses dito. Tenho tanto orgulho de ser teu filho. As memórias que construímos, as lições que me ensinaste e as risadas constantes que partilhámos ficarão comigo para o resto da minha vida", continuou.



"Obrigado por tudo o que deu à nossa família e pelo exemplo que dá todos os dias. Espero poder viver uma vida que te honre e te enche de orgulho. Te amo, pai. Sentirei sua falta para sempre", concluiu.







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Na mesma rede social, Danilee Norris também lamentou a morte do pai. "Acho que "luto" não é uma palavra suficiente para descrever as emoções que minha família e eu estamos sentindo agora... perder um dos pais é algo para o qual ninguém está preparado. Antes de tirar um tempo tão necessário para mim e para minha família, queria dedicar este post ao meu querido pai e reconhecer o homem incrível que ele é. Meu pai foi meu protetor desde o momento em que nasci e, assim que me pegou nos braços, eu me tornei sua filhinha. Isso era algo que eu sempre reconhecia, mesmo quando já era grande demais para ser embalada direito. Mas a gente dava um jeito, como mostra uma das fotos acima", escreveu.

"Meu pai amava profundamente e cuidava de cada pessoa em sua vida com muita ternura. Ele podia ter uma aparência de guerreiro, mas seu coração era repleto de amor e sou muito grata por isso, algo que ele e minha mãe me transmitiram. Dizer o quanto sou grata por ele ser meu pai é pouco. Ele tem sido meu porto seguro nestes últimos 24 anos e sou constantemente grata por toda a sabedoria e amor que ele me concedeu, a mim e ao meu irmão", destacou.

Por fim, Danilee exaltou o grande pai que Chuck foi. "Para sempre levarei adiante seu legado e compartilharei com outros a compaixão que ele tantas vezes demonstrou. Há tanta coisa que eu gostaria de dizer, com tantas memórias que poderia escrever, mas vou me limitar a dizer isto: eu não poderia ter pedido ao Senhor um pai mais incrível. Agradeço-Te, Senhor, por me abençoar com um pai que aproveitou cada oportunidade para me mostrar que queria nos dar uma vida boa. E obrigada, pai, por me apoiar em todas as minhas paixões e por me incentivar a não ter medo do impossível. Obrigada por sua compaixão constante e por me amar tanto a ponto de me ensinar a me amar também. Prometo que sempre tentarei te orgulhar, mesmo que você já me lembre todos os dias que é impossível não fazê-lo. Te amo para sempre".







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