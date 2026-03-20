BTS lança clipe e álbum - Reprodução de vídeo

BTS lança clipe e álbumReprodução de vídeo

Publicado 20/03/2026 10:57

Rio - O BTS, grupo sul-coreano de K-Pop, lançou o álbum "ARIRANG", com 14 faixas, nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (20), depois de um hiato de mais de três anos devido ao alistamento militar obrigatório dos integrantes da banda. Eles, ainda, presentearam os fãs com o clipe da música "Swim", que já soma mais de 18 milhões de visualizações no YouTube. A atriz Lili Reinhart participa do audiovisual.



"Finalmente estamos de volta", celebrou o grupo no Instagram. Os fãs, claro, reagiram: "Eu não sabia o peso de viver um comeback", comentou um. "Os mais lindos do mundo todo", disse outro. "Voltaram e o mundo fica muito mais feliz", opinou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "é uma sensação indescritível ser fã dos melhores", "que álbum lindo", "os melhores", "amei as músicas, estão incríveis" e "Esperamos tanto por esse momento" também foram publicados na rede social. No X, antigo Twitter, o termo "BTS IS BACK" está entre os assuntos mais comentados.

Vale lembrar que o BTS fará três shows no Brasil neste. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro na cidade de São Paulo. A última passagem da banda pelo Brasil foi em 2019 com a turnê "Love Yourself: Speak Yourself". Também conhecido como Bangtan Boys, o BTS é formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook.

Assista ao clipe de 'Swim':