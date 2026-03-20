Rio - Discreto, Bem Moura, de 19 anos, compartilhou um clique raro com o pai, Wagner Moura, de 49, no Instagram Stories, nesta quinta-feira (19). Na imagem, os dois aparecem juntos em um registro feito no espelho do elevador. O jovem é fruto do relacionamento do protagonista de O Agente Secreto com a fotógrafa Sandra Delgado. "Te amo, pai. Pensando em você", escreveu ele na legenda.
A rede social de Bem conta apenas com duas fotos. Em uma delas, o jovem aparece com Wagner nos bastidores de "O Agente Secreto", postada em 12 de julho de 2025. A outra publicação foi feita em 2024, quando completou 18 anos. 
Vale lembrar que o longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorreu ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, mas não levou nenhuma estatueta. O ator também disputou a categoria Melhor ator, mas desbancado por Michael B. Jordan, de "Pecadores". 
Além de Bem, Wagner também é pai de Salvador, de 15, e José, de 13. 
