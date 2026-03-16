Ator e produtor brasileiro Wagner Moura no Oscar - AFP

Ator e produtor brasileiro Wagner Moura no OscarAFP

Publicado 16/03/2026 11:40

Rio - O Brasil fez história mais uma vez ao ser indicado em cinco categorias do Oscar, mas, infelizmente, "O Agente Secreto" não repetiu o feito de "Ainda Estou Aqui", em 2025, e saiu sem nenhuma estatueta da premiação, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (15). A presença nacional na cerimônia, entretanto, foi exaltada. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura foram ovacionados diversas vezes durante o evento.

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Na categoria Melhor Filme, "O Agente Secreto" foi superado pelo longa "Uma Batalha Após a Outra", maior vencedor da noite, com seis prêmios. Em Melhor Filme Internacional, o Brasil perdeu para "Valor Sentimental". O país também ficou sem os prêmios de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, que concorreu com "Sonhos de Trem", e de Melhor Elenco.

Protagonista da obra, Wagner Moura foi desbancado por Michael B. Jordan, de "Pecadores", na categoria "Melhor Ator". Mesmo sem a vitória, o ator baiano vibrou com a participação no Oscar. "Foi realmente ótimo. Foi o meu primeiro Oscar, então foi uma experiência muito boa", disse o artista em entrevista à "Variety".

Ele, ainda, comentou que se sentia aliviado depois de uma longa campanha do filme antes da premiação. "Totalmente. Sabe, senti que tínhamos escalado uma montanha enorme, e hoje estávamos no topo dela".

Nas redes sociais, Tânia Maria, conhecida por interpretar Dona Sebastiana no longa, demonstrou apoio ao colega em um vídeo publicado no Instagram. "Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você já não ganhou meu coração? Melhor do que esse prêmio não existe não". Bem-humorada, ela também brincou com a vitória de Michael. "Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano".

Wagner, inclusive, foi uma das estrelas da noite e apresentou a categoria "Melhor Seleção de Elenco", ao lado de Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Delroy Lindo, que tinha "O Agente Secreto" entre os indicados. Em seu discurso, ele elogiou o diretor de elenco da produção brasileira, Gabriel Domingues.

"O Agente Secreto está situado no Brasil, no final dos anos 70. Gabriel Domingues popularizou o filme com pessoas que tinham cara do período de tempo em que elas pertenciam. Gabriel, você conseguiu alcançar esse objetivo. Você encontrou esses rostos. E fez com todo o cuidado e atenção tanto aos pequenos quanto aos grandes papeis. E a vida que você deu ao nosso filme é incrível. E por isso eu digo, parabéns".

'Pronto para o próximo'

Diretor do longa, Kleber Mendonça Filho fez questão de agradecer a torcida brasileira por o "O Agente Secreto" no Oscar. "Obrigado, Brasil. Pronto para o próximo", escreveu ele X, antigo Twitter. O profissional também vibrou com a presença das pessoas próximo ao Cinema São Luiz, destaque no longa, onde teve a transmissão da premiação, com direito a festa e tapete vermelho. "Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a Cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o Cinema!".

Marquezine e Lázaro na plateia

Bruna Marquezine e Lázaro Ramos compareceram à premiação . Amigo de longa data de Wagner Moura, o marido de Taís Araujo demonstrou felicidade de estar no local. "Para mim, o resumo disso aqui é uma cerimônia de amor. Amor por esse amigo irmão e amor pelo cinema brasileiro. Que bom que a gente estava aqui junto. Estou tão feliz! Vou dar um abração nele aqui agora", comentou. O ator, inclusive, mostrou que ficou próximo à Bruna Marquezine na cerimônia. "Adorei da gente estar junto. Ai, que linda".

Famosos celebram presença do Brasil no Oscar

Nas redes sociais, os famosos festejaram a presença de uma obra nacional na premiação pelo segundo ano consecutivo depois da vitória de "Ainda Estou Aqui", como Melhor Filme Internacional, em 2025. "Foi lindo ver o cinema brasileiro mais uma vez entre os melhores do mundo. Que a cultura continue como motivo de orgulho e reflexão", escreveu a jornalista Fátima Bernardes.

"Feliz pelo B. Jordan, triste pelo Wagner e muito, muito orgulhosa de tudo o que o Brasil é capaz de criar, produzir e exportar para o mundo culturalmente. A gente queria ganhar? Queria! Mas não dá pra deixar essa campanha linda de 'O Agente Secret'" no mundo inteiro!", disse Giovanna Ewbank.

Angélica também comemorou: "Hoje é dia de celebrar o cinema brasileiro. 'O Agente Secreto' nos lembra da força das histórias que nascem aqui e ganham o mundo. As quatro indicações ao Oscar já são, por si só, motivo de muito orgulho. O Brasil inteiro está em festa. Pelo segundo ano consecutivo, ver o nosso cinema ocupar esse espaço no cenário internacional enche o coração de alegria. Mais do que prêmios, é o reconhecimento de um trabalho coletivo, potente e cheio de talento".

'Enorme orgulho'

presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou toda a equipe do filme "O Agente Secreto" e afirmou ter orgulho ao ver os artistas brasileiros na cerimônia do Oscar em uma publicação feita no X. "Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar. Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias", escreveu.

"Parabéns a Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, Gabriel Domingues e a toda a equipe de O Agente Secreto, e também a Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem. Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema! Um grande beijo meu e da Janja."

Internautas indignados

A falta de prêmios de "O Agente Secreto" desagradou alguns internautas, que 'invadiram' o perfil das redes sociais do Oscar 2026 e criticaram as escolhas do júri da premiação. "Simplesmente um roubo!!! Oscar sendo Oscar", escreveu um brasileiro. "Faltou 'O Agente Secreto", comentou um usuário do Instagram. "Para mim o Wagner [Moura] é melhor", disse um admirador do ator.

Outros comentários como "Vocês estão 'lascados' na nossa mão", "Continuamos sendo roubados. Até quando?", "Queremos recontagem dos votos" e "Na minha cabeça o Oscar é nosso e ponto final" também foram publicados.