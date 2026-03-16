Eliana - Reprodução / TV Globo

ElianaReprodução / TV Globo

Publicado 16/03/2026 09:08

Rio - A emoção rolou solta na estreia do "Em Família", da TV Globo, neste domingo (15). À frente da atração, Eliana recebeu uma linda homenagem no programa, ganhou o carinho da família e expressou a alegria em estar de volta às telinhas neste dia da semana.

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"Sejam muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de vocês. Esperei muito, mas muito por esse momento e quando a gente espera muito por alguma coisa, a gente entende o tamanho da responsabilidade que ele tem, né? Domingo é um dia muito especial, o dia em que as famílias se unem, descansam, riem juntas e escolhem o que elas querem levar para dentro das suas casas. Por isso, depois de 20 anos aos domingos, nasce o meu novo programa aqui na Globo com propósito lindo, ser um lugar de encontro, de histórias reais, de emoção, música", afirmou Eliana.

"Eu volto aos domingos mais consciente ainda da minha missão de entreter e informar, de entrar na casa de milhões de brasileiros com todo o respeito de sempre e carinho. Aqui cada história importa, cada família tem voz, cada domingo pode fazer a diferença e companhia para você que tá em casa. E para finalizar, eu preciso de mais uma vez: Eu estava morrendo de saudade", complementou.

Logo depois, a apresentadora se emocionou ao ver imagens da família no telão e registros de sua trajetória profissional. Ela, então, recebeu o carinho do marido, o diretor Adriano Ricco, os filhos Arthur e Manuela; a mãe, Eva, e a irmã Helena, no palco. "Precisei vir para a Globo pro meu marido aparecer no palco", brincou.

EU TO CHORANDO COM ESSA HOMENAGEM



Eliana recebeu uma homenagem LINDA no palco do #EmFamiliaComEliana ela mereceeeeeee pic.twitter.com/OJgLQbVKMK — TV Globo (@tvglobo) March 15, 2026

O programa, ainda, contou com a presença de Belo e Pedro Bial, e exibiu uma entrevista de Eliana com o cantor Daniel, realizada na fazenda do artista.

